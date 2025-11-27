Senado retoma sesión para discutir la renuncia de Alejandro Gertz a la FGR

Tras cuatro horas y media de receso, el pleno del Senado retomó la sesión iniciada por la mañana, en la que votarán si aceptan y aprueban la renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Con 96 legisladores presentes, de los que 87 votos fueron a favor, nueve en contra y cero abstenciones, los legisladores presentes aprobaron la dispensa de trámites, por considerarse el tema “de urgente resolución”.

¿Cómo se dará la sesión?

Para la discusión del tema, se aceptarán cinco personas oradoras a favor y cinco en contra, hasta que se considere lo suficientemente discutido, para posteriormente se realizará una votación nominal respecto a la aceptación o no de la renuncia, con dos terceras partes de los legisladores presentes.

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, estimó imprescindible que el Senado “se avoque de inmediato a discutir y emitir la resolución correspondiente”.

Senado recibe carta de renuncia de Alejandro Gertz Manero

El Senado de la República recibió la tarde de este jueves una carta por parte del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que informa que se retira del cargo, tras ser propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de México “en un país amigo”.

“Hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y que agradezco, ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria”.

En el documento, fechado este 27 de noviembre, se establece que, debido a ello, se retira de su cargo en la FGR.

“Razón por la cual a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que corresponden, me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República”.

La carta, dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, agrega que le solicita a la legisladora que se informe de ello al pleno, con el fin de que se inicie el proceso de su ratificación como embajador.

