Sheinbaum en desacuerdo que SCJN reabra asuntos bajo concepto de ‘cosa juzgada fraudulenta’

"Lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado”

La Presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó en contra de la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reabra asuntos que ya cuentan con sentencia firme, bajo el concepto de “cosa juzgada fraudulenta”, al considerar que “lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado”.

En conferencia de prensa, al ser cuestionada al respecto, Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que hay muchos temas que están pendientes de ser analizados por la Corte.

“Obviamente ellos son autónomos y tienen, pueden decidir con autonomía. No estamos interviniendo en las decisiones de la Corte. Ya que lo preguntas, aprovecho para dar mi opinión. Yo creo que lo que ya fue juzgado, fue juzgado y que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte”, expresó Presidenta Claudia Sheinbaum este jueves en Palacio Nacional.

Esto, luego de que el miércoles se generara una confrontación durante la sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al debatir si es posible que el máximo tribunal reabra asuntos a pesar de que exista sentencia firme bajo el concepto de “cosa juzgada fraudulenta”.

El caso que dio origen al debate fue el amparo directo en revisión 6585/2023 cuyo proyecto de resolución establecía la improcedencia de una acción de nulidad de juicio concluido, regulada en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México aplicado porque el Código de Comercio no contempla este tipo de procesos.

