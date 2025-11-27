Sheinbaum reconoce a Fuerzas Armadas y servidores públicos por labores de auxilio tras lluvias en 5 estados

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de reconocimiento a elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Servidores de la Nación que participaron en las labores de auxilio a la población afectada por las lluvias que impactaron a Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
El evento se realizó en el Centro Estratégico Militar de Acopio, en Santa Lucía, Estado de México, donde la mandataria agradeció el trabajo coordinado entre las instituciones federales y los tres niveles de gobierno para atender la emergencia.
Durante la ceremonia se entregaron 455 reconocimientos, distribuidos de la siguiente manera: 120 elementos del Ejército Mexicano; 30 de la Fuerza Aérea Mexicana; 120 integrantes de la Guardia Nacional; 120 de la Marina-Armada de México y 65 servidores públicos civiles
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que para atender la emergencia, la Sedena y la Fuerza Aérea desplegaron un operativo histórico:
- 3 puestos de mando móviles
- Más de 9 mil efectivos
- 146 vehículos
- 57 unidades de maquinaria pesada
- 23 aeronaves
- 11 embarcaciones
- 5 células de intendencia
- 4 cocinas comunitarias
- 6 plantas potabilizadoras
- 100 células de sanidad
Destacó que con la puesta en marcha de estos recursos, en coordinación con los tres niveles de gobierno, se lograron:
- 446 mil 259 despensas entregadas
- 62 mil 449 canastas básicas
- 28 mil 237 cobijas
- 821 mil 500 litros de agua potable y 742,391 litros de agua embotellada
- Evacuación aérea de 510 personas
- Traslado de 11 mil 128 personas a 90 albergues
- Despeje de 372 mil 471 metros lineales de vialidades
- Retiro de mil 514 árboles
- Desazolve de 6 mil 163 viviendas y 72 escuelas
El titular de la Defensa resaltó que se estableció el mayor puente aéreo registrado en la historia de México, con mil 557 operaciones aéreas para transportar más de 494 toneladas de insumos.
Por su parte, el secretario de Marina, Pedro Morales Ángeles, destacó la participación de la institución en el Plan Marina durante las lluvias:
- 86 evacuaciones aéreas
- 9,641 traslados a albergues
- 14,722 personas evacuadas
- 28,493 atenciones médicas
- 766 vías despejadas
- Retiro de 6,902 árboles
- 180,273 m³ de lodo y escombros removidos
Morales Ángeles detalló que estas acciones fueron posibles gracias a 5 mil 735 elementos de la Marina organizados en 15 brigadas de respuesta, apoyados por:
- 7 buques
- 18 aeronaves
- 112 vehículos
- 6 plantas potabilizadoras
- 9 cocinas móviles
- 10 drones
- 20 embarcaciones
- 131,131 unidades de maquinaria pesada
Además, se establecieron 5 rutas marítimas, 70 centros de acopio y 276 operaciones aéreas para garantizar que la ayuda llegará a todas las comunidades afectadas.
Sheinbaum subrayó que soldados, marinos, pilotos, brigadistas, camineros y servidores de la Nación fueron “la primera mano extendida”, destacando su disciplina, valor y humanidad durante la atención de la emergencia.
Claudia Sheinbaum reiteró que estas acciones reflejan la fuerza del corazón y la solidaridad del pueblo de México, y pidió que nunca se minimice la labor de quienes sirven a la nación.
“Son el rostro de México en la emergencia y la mano firme en la reconstrucción”, dijo.
