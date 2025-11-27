Sheinbaum reconoce a Fuerzas Armadas y servidores públicos por labores de auxilio tras lluvias en 5 estados

La Presidenta Claudia Sheinbaum en el evento de este jueves.

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de reconocimiento a elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Servidores de la Nación que participaron en las labores de auxilio a la población afectada por las lluvias que impactaron a Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

El evento se realizó en el Centro Estratégico Militar de Acopio, en Santa Lucía, Estado de México, donde la mandataria agradeció el trabajo coordinado entre las instituciones federales y los tres niveles de gobierno para atender la emergencia.

Durante la ceremonia se entregaron 455 reconocimientos, distribuidos de la siguiente manera: 120 elementos del Ejército Mexicano; 30 de la Fuerza Aérea Mexicana; 120 integrantes de la Guardia Nacional; 120 de la Marina-Armada de México y 65 servidores públicos civiles

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que para atender la emergencia, la Sedena y la Fuerza Aérea desplegaron un operativo histórico:

3 puestos de mando móviles

Más de 9 mil efectivos

146 vehículos

57 unidades de maquinaria pesada

23 aeronaves

11 embarcaciones

5 células de intendencia

4 cocinas comunitarias

6 plantas potabilizadoras

100 células de sanidad

Destacó que con la puesta en marcha de estos recursos, en coordinación con los tres niveles de gobierno, se lograron:

446 mil 259 despensas entregadas

62 mil 449 canastas básicas

28 mil 237 cobijas

821 mil 500 litros de agua potable y 742,391 litros de agua embotellada

Evacuación aérea de 510 personas

Traslado de 11 mil 128 personas a 90 albergues

Despeje de 372 mil 471 metros lineales de vialidades

Retiro de mil 514 árboles

Desazolve de 6 mil 163 viviendas y 72 escuelas

El titular de la Defensa resaltó que se estableció el mayor puente aéreo registrado en la historia de México, con mil 557 operaciones aéreas para transportar más de 494 toneladas de insumos.

Por su parte, el secretario de Marina, Pedro Morales Ángeles, destacó la participación de la institución en el Plan Marina durante las lluvias:

86 evacuaciones aéreas

9,641 traslados a albergues

14,722 personas evacuadas

28,493 atenciones médicas

766 vías despejadas

Retiro de 6,902 árboles

180,273 m³ de lodo y escombros removidos

Morales Ángeles detalló que estas acciones fueron posibles gracias a 5 mil 735 elementos de la Marina organizados en 15 brigadas de respuesta, apoyados por:

7 buques

18 aeronaves

112 vehículos

6 plantas potabilizadoras

9 cocinas móviles

10 drones

20 embarcaciones

131,131 unidades de maquinaria pesada

Además, se establecieron 5 rutas marítimas, 70 centros de acopio y 276 operaciones aéreas para garantizar que la ayuda llegará a todas las comunidades afectadas.

Sheinbaum subrayó que soldados, marinos, pilotos, brigadistas, camineros y servidores de la Nación fueron “la primera mano extendida”, destacando su disciplina, valor y humanidad durante la atención de la emergencia.

Claudia Sheinbaum reiteró que estas acciones reflejan la fuerza del corazón y la solidaridad del pueblo de México, y pidió que nunca se minimice la labor de quienes sirven a la nación.

“Son el rostro de México en la emergencia y la mano firme en la reconstrucción”, dijo.

