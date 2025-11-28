Con atención preventiva se garantiza salud y equidad para todas y todos los estudiantes

Las Jornadas de Salud Escolar constituyen el pilar operativo de esta política. En coordinación con brigadas del sector salud, estas jornadas realizan tamizajes y valoraciones médicas en los planteles de educación básica para detectar y atender oportunamente problemas de visión, audición, nutrición y crecimiento. La meta es valorar a 11.8 millones de alumnas y alumnos en más de 90 mil escuelas primarias públicas, mediante 738 brigadas conformadas por más de 8 mil especialistas.

Los brigadistas dan pláticas de orientación alimentaria y promueven la actividad física en las comunidades escolares

Al cierre de octubre, más de 6 millones de estudiantes han sido valorados, un precedente histórico en la atención preventiva dentro del sistema educativo nacional. Los resultados de las revisiones se registran en un Expediente Digital de Salud Escolar, herramienta desarrollada con apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Agencia de Transformación Digital, que permite a madres, padres y tutores conocer y dar seguimiento al estado de salud de sus hijas e hijos.

Para el ciclo escolar 2025–2026, la SEP continuará con la segunda fase de las Jornadas de Salud Escolar, con el objetivo de valorar a 5 millones de estudiantes adicionales, poniendo especial atención en escuelas alejadas, indígenas y comunitarias, a fin de garantizar la equidad en el acceso a la salud preventiva.

Gracias al trabajo interinstitucional del Gobierno, más de 350 mil estudiantes han sido atendidos en centros y clínicas de salud, consolidando una cultura del bienestar que trasciende las aulas y transforma positivamente la vida de millones de niñas, niños y jóvenes.

Madres y padres reciben recomendaciones personalizadas a partir de las revisiones realizadas.

Además, a partir de los resultados obtenidos en las Jornadas de Salud Escolar, en las que se detectó que cuatro de cada diez estudiantes de primaria presentan problemas de agudeza visual. Dicha condición puede afectar su rendimiento académico, concentración y desarrollo integral, por lo que la SEP decidió atender de manera inmediata este desafío, para lo cual se determinó crear la iniciativa “Ver para soñar”.