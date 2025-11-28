CSP analiza asistir al sorteo del evento en Washington

La Presidenta, Claudia Sheinbaum, el 27 de noviembre de 2025





La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que será la próxima semana cuando dé a conocer si viajará o no a Washington, Estados Unidos, para el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre.

Explicó que su decisión dependerá de la confirmación de asistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro de Canadá, Mark Carney. De concretarse el viaje, sería su primer encuentro presencial con Trump desde que ambos asumieron sus cargos.

Añadió que aún espera saber si Carney y Trump estarán presentes: “Dependiendo de ello, ya asistiría al sorteo. Les informaría la próxima semana”.

2 mundiales se han celebrado en México (1970 y 1986)

El sorteo se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C. Sobre una eventual reunión bilateral con Trump, Sheinbaum precisó que su viaje “todavía no está confirmado” y que cualquier acercamiento dependerá de las agendas y la coordinación con el gobierno anfitrión.

En ese sentido, la mandataria aseguró que la relación bilateral atraviesa un buen momento y que las diferencias sobre las 54 barreras no arancelarias “prácticamente ya están subsanadas”.

Además, adelantó que la semana posterior al sorteo se llevará a cabo en México una reunión de seguridad entre los equipos de ambos países.