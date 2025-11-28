Fiscal sale entre escándalos personales

Alejandro Gertz Manero pasará a la historia como el primer fiscal general de la República autónomo de México. Sus seis años al frente de la dependencia estuvieron plagados de controversias.

Asumió el cargo el 18 de enero de 2019, convirtiéndose en el primer titular de esta institución tras la reforma constitucional que transformó la antigua Procuraduría General de la República (PGR) en un órgano autónomo. Su llegada marcó un cambio estructural en el sistema de justicia mexicano.

El Tip: En 2021, durante una mañanera, AMLO reveló que Gertz Manero había contribuido financieramente a sus tres campañas presidenciales, subrayando una relación de larga data.

El nombramiento de Gertz Manero fue resultado de un proceso de selección integrado por diez senadores que elaboraron una lista de candidatos que fue sometida a votación.

Finalmente, el pleno del Senado lo eligió por mayoría y tomó protesta ante el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Su designación generó expectativas debido a su experiencia académica y trayectoria en el sector de seguridad y justicia.

Sin embargo, su gestión al frente de la FGR estuvo caracterizada por múltiples acusaciones de corrupción institucional y una tendencia recurrente a judicializar venganzas personales.

El caso más sonado fue el relativo a la muerte de su hermano, donde Gertz impulsó la detención de su excuñada y de su hijastra mediante una figura penal —“garante accesoria”— que la justicia eventualmente declaró inexistente.

Esa decisión derivó en una orden de liberación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras reconocer nulidades en el proceso.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, el 7 de septiembre. ı Foto: Cuartoscuro

Bajo su gestión, casos como la Estafa Maestra y Ayotzinapa quedaron estancados: investigaciones incompletas, demoras, aplazamientos y ningún veredicto firme contra los principales implicados.

Otro episodio polémico fue el manejo del caso Odebrecht y las investigaciones sobre Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, cuyo proceso estuvo plagado de filtraciones y cuestionamientos sobre la efectividad de criterios de oportunidad.

De acuerdo con la organización México Evalúa, de 2018 —previo a la llegada de Gertz Manero a la FGR— a 2022, el inicio de investigaciones disminuyó en una tercera parte (31.2 por ciento), al pasar de 112 mil 917 (309 diarias) a 77 mil 693 (212 diarias).

El exconsejero jurídico de la presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, presentó denuncias en 2022 señalando a Gertz Manero por presunta coalición de servidores públicos y manejos indebidos dentro de la institución; acusaciones que —hasta la fecha— no han resultado en conclusiones definitivas.

Además, se le documentó la posesión de inmuebles de lujo en Europa adquiridos mediante mecanismos de inversión cuestionables, lo que propició críticas respecto a su transparencia.

A lo largo de su mandato, el fiscal general defendió su gestión argumentando avances en la persecución de delitos complejos y en la modernización institucional.

Sin embargo, las cifras de impunidad y la percepción ciudadana sobre la efectividad del sistema de justicia permanecieron como temas pendientes que definirían el balance final de su periodo al frente de la primera Fiscalía General autónoma en México.