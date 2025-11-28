Gobierno federal destaca que avanza Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

La secretaria Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el que, dijo, participan 53 dependencias del Gobierno federal de manera coordinada.

La Secretaria de Gobernación dijo que en estos encuentros también se realizaron diálogos con presidentes municipales del oriente y poniente, así como con sectores de la sociedad.

“Se solicitó la rehabilitación carretera federal, recuperación de espacios públicos, infraestructura hospitalaria, unidades deportivas y casas de la cultura”.

De igual modo se hará una inversión en patrullas, mejores sueldos para policías municipales, ambulancias, apoyos a productores del campo y protección a los recursos naturales, entre otros.

Explicó que las acciones del programa se desarrollan en las 13 regiones que conforman el estado de Michoacán, y adelantó que en los próximos días las brigadas estarán en municipios como Apatzingán, Aquila, Zitácuaro y Uruapan, entre otros, donde se llevarán a cabo las Ferias del Bienestar para acercar los apoyos a la población.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que como parte de este plan se realiza un recorrido casa por casa en 1 millón 280 mil viviendas de la entidad, con el objetivo de verificar si las familias tienen acceso a los distintos programas sociales.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. ı Foto: Captura de pantalla.

Señaló que durante todo el mes de diciembre se visitarán todos los municipios del estado, hasta concluir la cobertura total de las viviendas en Michoacán.

Ariadna Montiel agregó que en estas jornadas participan más de 20 dependencias del Gobierno federal, que trabajan de manera conjunta para ofrecer servicios, información y apoyos directos a la población.

Las secretarias Ariadna Montiel Reyes y Rosa Icela Rodríguez Velázquez informaron sobre la estrategia de atención casa por casa en Michoacán, a través de las llamadas Ferias del Bienestar, que consisten en la presencia coordinada de todas las instituciones públicas en el estado para acercar programas y apoyos sociales a la población.

Ambas funcionarias ofrecieron un balance de las acciones realizadas durante la última semana como parte de este operativo integral. Además, la Presidenta Sheinbaum informó que alrededor del 9 de diciembre se presentará un informe detallado sobre los resultados acumulados del programa en la entidad.

