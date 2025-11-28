Guatemala retira cargo de cónsul a Rocha Cantú

La Cancillería de Guatemala informó este jueves que le retiró el cargo de cónsul honorario en Toluca, México, a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo; la decisión llegó luego de que el empresario fue ligado a una investigación de la Fiscalía General de la República con una red de huachicol, narcotráfico y contrabando de armas.

El expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei (2020-2024) nombró a Rocha en el cargo, según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) en un comunicado.

La autoridad de Guatemala también detalló que el cargo ocupado por Rocha Cantú no es de carácter diplomático, por tanto, no cuenta con inmunidad: “En el caso de Guatemala, son personas de distintos ámbitos profesionales que asisten con trámites básicos de atención a connacionales y actividades de promoción comercial y cultural, en nombre del país, en ciudades del mundo donde no hay representación consular de Guatemala”.

La Cancillería guatemalteca dijo que el proceso para retirarlo comenzó en octubre, antes de que la mexicana Fátima Bosch ganara la semana pasada la edición de Miss Universo de este año realizada en Tailandia. Sin embargo, la “destitución se agilizó debido a los sucesos recientes, por lo que se actuó de manera inmediata”, aseguró.

Cabe señalar que recientemente se dio a conocer que Rocha Cantú enfrenta una investigación por parte de la FGR, que lo señala como presunto integrante de una red dedicada al tráfico de hidrocarburos, armas y lavado de dinero, con vínculos con organizaciones criminales como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito.

Además, el empresario y copropietario de Miss Universo habría pagado millones de pesos para obtener información privilegiada desde la propia Fiscalía General de la República (FGR), a través de intermediarios como Jacobo Reyes León, alias El Licenciado, para acceder a detalles sobre investigaciones abiertas en su contra, así como de posibles filtraciones sobre operativos relacionados con los hidrocarburos y armas, de acuerdo con la causa penal 495/2025, citada por fuentes periodísticas.

“Raúl Rocha Cantú, alias Raúl Rocha, quien tiene funciones de dirección en la organización investigada, inyecta capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos de América, ha pagado millones de pesos a Jacobo Reyes León a cambio de información, pues este último, como intermediario, le consigue información en la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada)…”, se lee en algunos documentos de la carpeta de investigación.

La FGR exhibió ante Rodrigo Rosales Salazar, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro, diversos “eventos” que constan de intervenciones telefónicas, en las que Jacobo mantuvo comunicación constante con Raúl Rocha.

“Por lo que se concluye que uno de los principales socios de Jacobo Reyes León en la compraventa de hidrocarburo obtenido ilícitamente, quien es citado en las conversaciones como Rocha, Raúl y/o Raúl Rocha, es Raúl Rocha Cantú”, detallan los documentos.