Tras renuncia de Gertz a FGR, CSP llama a que haya más coordinación ‘para avanzar en seguridad y paz’

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre salida de Gertz Manero de la FGR.

Y que sea "más transparente"

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR) y el inicio del proceso para elegir un sucesor, espera que se alcance mayor coordinación entre instituciones del Gobierno para avanzar en la implementación de las estrategias de seguridad y paz.

Asimismo, la mandataria federal aseguró que la FGR necesita una “transformación” que la vuelva “más transparente”, lo cual espera se alcance con este cambio.

Creo que la Fiscalía requiere también de una transformación para el bien de México, que sea más transparente; eso le va a corresponder a el o la fiscal que nombre el Senado. Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum confirmó que ofreció al ahora exfiscal incorporarse como representante de México en una embajada y que éste aceptó.

TE RECOMENDAMOS: Participan 53 dependencias Gobierno federal destaca que avanza Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México y él aceptó esta propuesta Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Explicó que el destino se anunciará una vez que concluya el proceso diplomático correspondiente.

Añadió que no puede revelarse el país receptor hasta que éste apruebe las credenciales, al ser una regla de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La mandataria explicó que la designación temporal de Ernestina Godoy se basa en lo previsto por la Constitución y la Ley de la Fiscalía.

Afirmó que, conforme a la norma, debe quedar encargada una persona con control competencial dentro de la institución. Sheinbaum indicó que Godoy tomará posesión este mismo día y que la próxima semana iniciará el procedimiento en el Senado para elegir al próximo titular de la FGR.

Viene un proceso para saber quién se quedará al frente de la Fiscalía de acuerdo con lo que determine el Senado Claudia Sheinbaum, presidenta de México



De acuerdo con fuentes federales, Godoy Ramos asumirá de manera formal la titularidad de la Fiscalía Especializada en Control Competencial (FECOC) y permanecerá en ese cargo mientras avanza la deliberación legislativa. Su ratificación o eventual designación como fiscal general dependerá del proceso que establezca la Cámara alta.

Godoy ha acompañado a Sheinbaum en distintos espacios de gobierno. Durante el último año se desempeñó como consejera Jurídica de la Presidencia, y en el sexenio anterior fue procuradora General de Justicia de la Ciudad de México antes de convertirse en la primera fiscal capitalina tras la transición de Procuraduría a Fiscalía.

Además ha ocupado cargos en áreas de desarrollo, asuntos jurídicos y servicios legales en el entonces Distrito Federal, principalmente en Iztapalapa y en instancias de justicia y administración pública.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am