Convenios entre AEFCM y Universidades impulsarán la profesionalización docente en CDMX: Mario Delgado

Convenios entre la AEFCM y Universidades impulsarán la profesionalización docente en la Ciudad de México.

Los dos convenios de colaboración firmados por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco y Universidad Anáhuac México, se fortalecerá la profesionalización de maestras y maestros, así como de ampliar las alternativas de formación continua en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Así lo destacó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, al señalar que reafirman el compromiso del Gobierno de México con una educación pública transformadora, crítica y humana.

Mario Delgado, titular de la SEP. ı Foto: Cortesía

Detalló que el primer convenio signado por el titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, y el rector de la UAM Unidad Xochimilco, Francisco Javier Soria López, consiste en el desarrollo del Diplomado “Experiencias Estéticas y Transformación de Actitudes en la Primaria en el Marco de la Nueva Escuela Mexicana” , dirigido a maestras y maestros de educación primaria, el cual vinculará el pensamiento pedagógico universitario con prácticas concretas en las escuelas de la ciudad.

El segundo, firmado por el titular de la AEFCM y el rector de la Universidad Anáhuac México, Cipriano Sánchez García, tiene como principal objetivo el desarrollo conjunto de cursos de capacitación virtual para docentes , orientados a áreas fundamentales de la vida escolar, como la convivencia, la prevención, la atención integral y el fortalecimiento del tejido escolar. Esta iniciativa permitirá ofrecer contenidos especializados con flexibilidad y calidad académica al magisterio de la Ciudad de México.

Concheiro Bórquez subrayó que este acuerdo representa más que una colaboración académica, pues ratifica el compromiso compartido con una educación pública que coloca en el centro la dignidad de la infancia, el papel transformador del personal docente y el vínculo profundo entre escuela y comunidad.

A la izquierda, el titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez. ı Foto: Cortesía

Enfatizó que la experiencia estética, el juego y la formación en valores constituyen pilares fundamentales de un aprendizaje que busca formar personas libres, solidarias y plenas.

“Estoy seguro de que estas colaboraciones nos permitirán avanzar con mayor claridad, sensibilidad y profesionalismo en la atención de los desafíos contemporáneos de la educación” Luciano Concheiro Bórquez, titular de la AEFCM



Por su parte, el Rector de la UAM Xochimilco, Francisco Javier Soria López, señaló que este convenio fortalece la convicción de esta casa de estudios de contribuir al mejoramiento de las condiciones educativas del país, particularmente de las infancias de la Ciudad de México. Destacó que acciones como este diplomado permiten unir los esfuerzos institucionales con un claro sentido social y humanista.

El Rector de la Universidad Anáhuac México, Cipriano Sánchez García, comentó que la modalidad virtual permitirá que las y los participantes accedan a contenidos especializados con flexibilidad y calidad académica, atendiendo las necesidades de formación continua del magisterio.

