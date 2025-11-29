México suspende importación de carne de cerdo de España ante brote de peste africana

México suspende importación de carne porcina de España ante brote en Barcelona de virus de la peste porcina africana.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que suspenderá temporalmente la importación de carne porcina desde España ante un brote registrado en este país del virus de la peste porcina africana (PPA).

A través de un comunicado firmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Gobierno de México informó que, ante el reciente brote de la enfermedad, el primero en España desde 1994, se tomó la decisión de suspender la importación de carne de cerdo.

México suspende importación de carne de cerdo. ı Foto: Especial

“No podrán ingresar carne de cerdo, productos y subproductos como jamones o salchichas, productos madurados, despojos porcinos para consumo humano ni materia prima para la elaboración de alimento para mascotas”, decretó Senasica.

Lo anterior, puntualizó, “con el propósito de evitar riesgos zoosanitarios a la producción porcícola nacional”, en tanto, aclaró, “se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote”.

Brote fue detectado en dos jabalíes. ı Foto: larazondemexico

Senasica aseguró que esta medida aplicará tanto para la importación comercial como para “los productos que portan las personas turistas al ingresar al territorio nacional”, por lo que se prevén mayores controles sanitarios.

De acuerdo con el comunicado de Sader, la prohibición ocurre después de que se detectara en Cerdanyola del Vallès, Barcelona, el contagio en dos jabalíes silvestres del virus de la peste porcina africana.

Tranquilidad para la ciudadanía.



La peste porcina africana no afecta a los humanos ni al abastecimiento de carne de porcino ni de sus derivados.



Tranquilidad para la ciudadanía.

La peste porcina africana no afecta a los humanos ni al abastecimiento de carne de porcino ni de sus derivados.

Es momento de extremar la vigilancia y de que las explotaciones porcinas en la zona afectada refuercen las medidas de bioseguridad.

Lo anterior provocó una fuerte advertencia por parte de autoridades de España, que, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, informó que se han tomado medidas para mitigar el impacto del brote.

A propósito, el titular del Ministerio, Luis Planas, aseguró que, pese al brote, el abastecimiento alimentario de carne y productos derivados del porcino está garantizado, además de que, dijo, no hay riesgo alguno para la salud humana.

Todos podemos contribuir a prevenir la peste porcina africana.



Se trata de una enfermedad que se transmite por la acción de los seres humanos, aunque no infecta a las personas.



Actuemos con prudencia y responsabilidad, siguiendo siempre las indicaciones oficiales.@WOAH — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (@gobmapa) November 29, 2025

“No hay posibilidad de zoonosis ni de transmisión de enfermedades a las personas por el consumo de carne de porcino o de sus derivados”, explicó en una conferencia.

Asimismo, remarcó que el Ministerio trabaja para “limitar al máximo el impacto económico” de este brote, y que su compromiso es con “reducir las consecuencias económicas para el conjunto del sector” y “mantener abiertos los mercados”.

“Sé que el sector porcino español es extremadamente responsable, profesional, moderno y competitivo. Aun así, en las circunstancias actuales es importante recordar que, a pesar de que los dos casos detectados son aislados, es necesario mantener y reforzar todas las medidas de vigilancia y bioseguridad”, dijo Planas Puchades.

