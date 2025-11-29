PAN exige al gobierno federal ‘recuperar la paz’ en México

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, durante la asamblea del partido el sábado 29 de noviembre

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que “México exige recuperar la paz” y colocó la crisis de violencia como el principal reclamo ciudadano actual, durante un mensaje emitido en la Asamblea Nacional del partido.

Romero subrayó que la exigencia de seguridad no proviene únicamente del PAN como fuerza política, sino de la sociedad. “México desea, México se merece y México exige recuperar la paz”, expresó ante militantes reunidos en la capital, donde de forma paralela se escucharon consignas en favor de “La paz en México”.

El discurso se dio en medio de un contexto de polarización e inseguridad que, dijo, rebasa a cualquier administración en turno y afecta la vida cotidiana de las familias.

🔵 Acción Nacional no nació para rendirse, nació para prender y mantener viva una llama de esperanza para México. ❤️‍🔥🇲🇽



Ante la violencia que hoy vivimos, NO dejaremos de exigir un país de paz y seguridad. 🕊️#AsambleaNacionalPAN pic.twitter.com/7UOhZ1bqdw — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) November 29, 2025

El dirigente panista sostuvo que la violencia en el país “ya no solo ocurre entre grupos delictivos”, sino que también puede originarse desde decisiones y acciones del Estado.

En ese sentido, remarcó que su mensaje se da “a días de que el gobierno haya reprimido a golpes a jóvenes que salieron a las calles a manifestarse para exigir un mejor futuro”, en referencia a los hechos del 15 de noviembre de 2025, que diversas organizaciones juveniles y voces de oposición han calificado como uso desproporcionado de la fuerza.

Romero trazó un paralelo histórico con 1968, al señalar que actores que, en su juventud, cuestionaron la represión de entonces, “hoy siendo gobierno habrían ordenado la represión contra la juventud”.

Ante ello, exigió una explicación clara y pública. “¿Quién dio la orden de ejercer violencia contra los manifestantes? ¿Quién la instruyó?”, cuestionó en dos ocasiones. Aseguró que, de comprobarse, los hechos constituirían un “abuso absoluto de autoridad” que “México y el PAN no pueden permitir”.

Según expuso, la exigencia de paz y justicia abarca a millones de mexicanas y mexicanos que “solo piden algo tan simple como que nos den paz”.

En su participación, Romero también recalcó que la identidad del país está por encima de cualquier gobierno o partido: “Antes de nuestro partido, es nuestro país”, refirió al inicio de su mensaje, al afirmar que México es “mucho más que sus gobiernos, de todos los colores: pasados, presentes o futuros” y que la fortaleza nacional proviene “de su territorio y, sobre todo, de su gente”, a la que describió como valiente y libre.

Finalmente, llamó a la defensa del derecho a la manifestación y a la participación juvenil en la vida pública sin intimidación. “No intimidarán a Acción Nacional ni al país, mucho menos a su juventud a salir a las calles a expresar y defender sus ideas”, concluyó entre muestras de respaldo de los asistentes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL