Reiteramos el compromiso del Gobierno de fortalecer la seguridad en carreteras: SSPC

El Gobierno de México informó que, tras reunión con representantes de transportistas, se reforzarán acciones en favor de la seguridad en las carreteras, una de las principales demandas de este sector, que ha sido motivo de protestas y paros.

Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que, como resultado de “una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte”, las dependencias del Gobierno federal asumieron nuevos compromisos en favor de la seguridad en carreteras.

Particularmente, García Harfuch aseguró que se acordó fortalecer los operativos de seguridad en los tramos carreteros con mayor incidencia delictiva, así como integrar acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en favor de disminuir la comisión de este delito contra transportistas.

Asimismo, se asumió el compromiso de reforzar los mecanismos de coordinación entre dependencias y dar seguimiento a las carpetas de investigación en las Fiscalías.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, sostuvimos una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte, donde reiteramos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector.

También, se acordó mantener reuniones continuas para dar seguimiento a los acuerdos y, de esta forma, “garantizar los resultados”.

Al acuerdo, además de la SSPC, se sumaron la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación.

El anuncio de García Harfuch ocurre días después de que un mega bloqueo nacional ahorcara un buen número de carreteras federales, desde el norte hasta el centro del país, el lunes 24 de noviembre.

A este bloqueo se sumaron trabajadores agrícolas y transportistas. Ambos grupos, en sus respectivas áreas, denuncian que son víctimas de abandono burocrático y una creciente inseguridad, que se refleja en constantes extorsiones.

Los dirigentes de los grupos de transportistas y agricultores aseguraron que las mesas de trabajo con autoridades habían sido poco productivas, por lo que convocaron al nuevo mega bloqueo y amagaron con seguir tomando las carreteras mexicanas si persistía la falta de una respuesta satisfactoria.

