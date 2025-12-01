Abogado Luis Pérez de Acha formaliza candidatura para encabezar la FGR

El abogado Luis Pérez de Acha formalizó ante el Senado su intención de contender por la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR). A través de un video publicado en sus redes sociales, afirmó que coincide con las líneas generales del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La inscripción de aspirantes a encabezar la FGR concluyó este domingo.

“De manera formal he presentado a la Cámara de Senadores mi aspiración a ocupar el cargo de fiscal general de la República. Lo hago de manera institucional conforme a las reglas establecidas en la Constitución Federal y en la convocatoria emitida al efecto”, expresó Pérez de Acha en su mensaje.

He presentado ante el Senado mi aspiración a ocupar la Fiscalía General de la República. Comparto este video con los elementos esenciales de mi trayectoria y las motivaciones que impulsan esta decisión. pic.twitter.com/ytXaJ2gn71 — Pérez de Acha (@LuisPerezdeAcha) December 1, 2025

El aspirante, quien es doctor en Derecho por la UNAM y egresado de la Escuela Libre de Derecho, destacó su trayectoria en causas sociales y políticas. Recordó que encabezó el movimiento voto en blanco y apoyó desde la cancha jurídica a las candidaturas independientes que culminaron con una reforma constitucional. Además, participó en el equipo económico desde el área fiscal en las tres campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador.

“Voté en favor de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, y estoy convencido que su plan de gobierno es el más conveniente para el México actual”, aseguró el abogado, quien también se desempeñó como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de 2017 a 2019.

Propuesta institucional

Pérez de Acha planteó como eje de su propuesta “fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de la Fiscalía General de la República y trabajar de manera coordinada, pero autónoma, con las diversas autoridades federales y estatales del país”.

El especialista en derecho constitucional, fiscal y administrativo enfatizó la importancia de colaborar con instancias como la Secretaría de Seguridad Pública, el SAT y la Auditoría Superior de la Federación.

Actualmente, Pérez de Acha es socio del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, especializado en litigio constitucional, administrativo y fiscal. También es rector de Inteli-Iuris, plataforma de enseñanza jurídica, y socio de Justicia Justa, organización dedicada a temas del sector salud y combate a la corrupción.

A lo largo de su carrera ha sido catedrático de instituciones como la UNAM, CIDE, ITAM y el IPN, además de articulista en medios como The New York Times, Reforma, El Universal y Excélsior. Es autor de diversas monografías especializadas en temas tributarios y constitucionales.

“Queda mucho camino por andar. Mi propuesta es luchar por un México mejor. Te invito a que te sumes a esta causa”, concluyó en su mensaje.

De acuerdo con la convocatoria, el Senado tendría 20 días hábiles para aprobar la lista de al menos 10 personas candidatas al cargo, de entre los inscritos, que deberá enviar a la Presidenta de la República, sin embargo la Junta de Coordinación Política determinó que el listado lo presentarán en la sesión del martes 2 de diciembre al pleno, y lo remitirán al ejecutivo federal.

La mandataria conformará de entre ellos una terna, y la regresara a la cámara de senadores, en un plazo de diez días.

Cuando se reciba la terna, los aspirantes comparecerán ante el peno senatoria y se elegirá a uno de ellos, por mayoría calificada.

Si en una primera votación no se logran las dos terceras partes de los votos se hará una segunda votación, se establece también en la convocatoria, aunque es poco probable que ello ocurra, ya que Morena y aliados cuentan con ese porcentaje.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR