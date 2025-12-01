Beca Rita Cetina: Este es el calendario de pagos de diciembre 2025

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico que se brinda a las y los estudiantes que estén inscritos a escuelas públicas en el país, con el que podrán tener un respaldo para evitar la deserción académica.

Las y los beneficiarios recibirán el pago de de mil 900 pesos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre en sus tarjetas del Banco del Bienestar, y a partir de la fecha que corresponde a la primera letra de su primer apellido.

En caso de que existan dos o más hijas o hijos inscritos a nivel secundaria por familia se otorgarán 700 pesos adicionales por cada alumno, con la finalidad de fortalecer la economía de las familias.

Beca Rita Cetina ı Foto: Redes Sociales

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina en diciembre 2025?

Este lunes se dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, por lo que las y los estudiantes de continuidad recibirán su depósito durante las primeras tres semanas de diciembre.

La Beca Rita Cetina forma parte de los Programas Para el Bienestar, y esta es otorgada a quienes requieran un respaldo económico para no abandonar los estudios.

Las y los beneficiarios podrán disponer de su apoyo económico conforme el siguiente calendario:

Jueves 4 de diciembre: A, B

Viernes 5 de diciembre: C

Lunes 8 de diciembre: D, E, F

Martes 9 de diciembre: G

Miércoles 10 de diciembre: H, I , J , K, L

Jueves 11 de diciembre: M

Lunes 15 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q

Martes 16 de diciembre: R

Miércoles 17 de diciembre: S

Jueves 18 de diciembre: T, U , V, W, X, Y, Z

¿Qué se requiere para recibir la Beca Rita Cetina?

Las y los alumnos que estén interesados en recibir la Beca Rita Cetina deben cumplir un proceso de tres etapas:

Asambleas informativas Registro en línea Entrega de tarjetas

En las convocatorias para inscripción se determinan las fechas en las que se puede realizar este proceso, por lo que quienes quieran inscribirse deben contar con los siguientes documentos:

CURP del estudiante

CURP del tutor

Identificación oficial vigente del tutor

Comprobante de domicilio que no sea mayor a tres meses

Correo electrónico

Número de teléfono

LlaveMX

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

Documentos para entrega de tarjeta Beca Rita Cetina ı Foto: Redes Sociales

Para realizar el registro se debe inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX, luego registrar los datos de la madre, padre o tutor(a), y posteriormente registrar a cada uno de los estudiantes.