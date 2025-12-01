Esta semana inicia Senado la elección del fiscal general

EL SENADO de la República va a enviar esta semana, al Ejecutivo Federal, la lista de los 10 aspirantes para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en lugar de Alejandro Gertz Manero, quien renunció el pasado 28 de noviembre, informó la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo Juárez.

Luego de que envíen esta lista a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ella debe elegir a tres de los seleccionados que nuevamente van a discutirse en el Senado donde las y los legisladores escucharán las comparecencias de los aspirantes electos.

El nombre que más se perfila para encabezar la Fiscalía es el de Ernestina Godoy Ramos, quien hasta hace unos días ocupaba el cargo de asesora jurídica de la Presidencia y que fue nombrada por Alejandro Gertz como titular de la Fiscalía Especial de Control de Competencia.

TE RECOMENDAMOS: Anuncia libro Grandeza Video de tabasqueño enciende a la 4T

Tras la salida de Gertz de la FGR, Godoy fue designada como encargada de despacho, luego de que el exfiscal confirmara su salida y postulación para asumir la embajada de México en Alemania.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confió en que la eventual designación de Godoy “mejorará la coordinación” entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía. Señaló que ya existía una buena relación y que con la reestructuración que Godoy comenzó a implementar esperan una coordinación aún más sólida.

Al respecto, García Harfuch indicó que los funcionarios designados por Godoy Ramos en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia (FEMDO), César Oliveros, y en la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Héctor Elizalde Mora, ya tienen años de experiencia en instituciones del Gabinete de Seguridad, lo que contribuirá a fortalecer la colaboración entre ambas instituciones de manera más sólida y coordinada.