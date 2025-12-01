EU aplaude al Gabinete de Seguridad

Y fue el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson quien, nos comentan, ayer felicitó al Gabinete de Seguridad federal, tras darse a conocer que efectivos de la Marina, en un enfrentamiento con integrantes del crimen organizado, abatieron a Pedro Inzunza, apodado El Pichón, integrante del Cártel de Sinaloa que era requerido por el gobierno estadounidense en extradición. Felicidades por su exitosa operación, señaló el diplomático, “El Pichón estaba acusado de múltiples delitos en México, incluyendo homicidios, secuestros, tortura y cobro violento de deudas por narcotráfico. También era buscado en los Estados Unidos por diversos crímenes”, agregó. Por cierto que en la acción también se detuvo a otras dos personas a quienes también se señala como integrantes de la facción de Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como Chapo Isidro, señalado de traficar drogas sintéticas y fentanilo a la Unión Americana. Ahí el dato.