Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, se declara culpable de cargos de narcotráfico en Corte de EU

Joaquín Guzmán López fue detenido el pasado 25 de julio junto a Ismael "El Mayo" Zambada.

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cambió su declaración a culpable este lunes ante una corte federal en Illinois, dentro del proceso donde enfrentaba cargos por narcotráfico, crimen organizado y uso de armas.

Guzmán López, uno de los integrantes de la facción conocida como Los Chapitos, aceptó su responsabilidad como parte de una red que traficaba drogas desde México hacia Estados Unidos.

El cambio de declaratoria se formalizó en la Corte del Distrito Norte de Illinois ante la jueza Sharon Johnson Coleman, luego de meses en los que Guzmán López había mantenido una postura de no culpable.

El acusado enfrentaba al menos cinco cargos federales, que incluyen conspiración para traficar drogas, crimen organizado, posesión de armas de fuego y narcotráfico.

Según autoridades estadounidenses, Guzmán López, junto con sus hermanos, habría participado en una red dedicada al envío de grandes cargamentos de fentanilo, cocaína, metanfetamina y otras sustancias ilícitas desde México hacia Estados Unidos.

La declaración de culpabilidad de “El Güero” ocurre pocos meses después de que su hermano Ovidio Guzmán López aceptara un acuerdo similar con las autoridades de EU.

