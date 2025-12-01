Revisan prioridades del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sostuvo una reunión de cierre de la Temporada2025 en la cual se revisaron los resultados y las prioridades del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), de cara a 2026.

A lo largo de dos días de reuniones, se reafirmó el compromiso de los gobiernos de México y Canadá para colaborar en la mejora continua del Programa y su modernización, desde una perspectiva con enfoque de derechos humanos, laborales y equidad de género.

El PTAT representa un modelo de cooperación interinstitucional en el ámbito internacional al existir una participación de diversas instancias y un alto grado de compromiso por parte de las autoridades de ambos países.

A través de este Programa, en lo que va de 2025, más de 25 mil personas se han colocado en un puesto de trabajo con estancias temporales que van desde 1.5 hasta 8 meses de duración, en diversas provincias canadienses tales como Ontario, Quebec, Columbia Británica, Alberta, Nueva Escocia, Manitoba, Islas Príncipe Eduardo, Saskatchewan, New Brunswick y Newfoundland.

Los esfuerzos y compromisos de ambos gobiernos se enmarcan en el contexto binacional tras la firma, el pasado 18 de septiembre, del Plan de Acción México – Canadá 2025-2028, una hoja de ruta que considera como un segundo pilar la Movilidad, inclusión y bienestar, a través de la cooperación, la colaboración y la promoción del desarrollo, la protección de los derechos laborales y el diálogo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR