Volaris cumple con software de los Airbus A320

La aerolínea Volaris señaló que actualizará el software de toda su flota de aviones Airbus A320, para dar cumplimiento a una Directiva de Aeronavegabilidad de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA), luego de que se detectaron fallas en los sistemas de vuelo en una operación de México hacia Estados Unidos.

Sostuvo que la mayoría de las actualizaciones se realizarían entre este sábado y domingo, lo que podría ocasionar cancelaciones y retrasos de rutas, pero una vez realizado el procedimiento se regresaría a la normalidad operativa.

Ante esto, pidió a sus clientes revisar el estatus de sus vuelos en canales digitales y ofreció reprogramaciones sin costo vía su sitio web en la sección Mis Reservas y Whatsapp.

“Volaris lamenta los inconvenientes que esta circunstancia —que impacta a la aviación en todo el mundo afectando a miles de aeronaves— ocasiona a nuestros clientes, y expresa su compromiso de informar oportunamente sobre los avances. Volaris continuará trabajando en colaboración con las autoridades y con Airbus...”, sostuvo en un comunicado.