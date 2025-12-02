Cae Roberto N, alias ‘02′, y otros 10 presuntos integrantes de una célula delictiva en Chihuahua

Entre los detenidos en Chihuahua se encuentra Roberto "N", alias “02”, un objetivo prioritario.

En un operativo encabezado por elementos de las diferentes instituciones del Gabinete de Seguridad, fueron detenidos 11 presuntos integrantes de una célula delictiva que opera en Chihuahua, entre ellos Roberto “N”, alias el “02”.

Los hechos ocurrieron en la localidad de El Pueblito, municipio de Aldama, donde, mientras efectivos realizaban recorridos terrestres, fueron atacadas a disparos y repelieron la agresión.

En el sitio fue detenido Roberto “N”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región, así como diez personas más presuntamente vinculadas con la misma organización criminal.

Durante la operación, también se aseguraron 11 armas largas, dos ametralladoras, dos fusiles Barret, tres vehículos, diversos artefactos explosivos y un dron.

Roberto “N”, considerado un objetivo prioritario, forma parte de una célula delictiva que opera en Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, y sería probable responsable de confrontaciones entre grupos antagónicos en Ojinaga; además, cuenta con una orden de extradición en proceso por parte de Estados Unidos.

A los detenidos se les informaron sus derechos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

El Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de reforzar la seguridad en el país mediante acciones coordinadas y con estricto apego a los derechos humanos.

