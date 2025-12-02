Denuncian al PAN por “simulación”

El vocero de los diputado federales de Morena, Arturo Ávila, presentó una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el PAN en la Ciudad de México, por supuestos esquemas de “propaganda simulada” y uso indebido de recursos públicos.

Además, indicó que existe intervención ilegal de particulares, uso indebido de recursos públicos, aportaciones prohibidas y actos contrarios a los principios de equidad, de legalidad y de autenticidad del sufragio.

“Estamos pidiéndole al INE que investigue a fondo, que audite al PAN por haber incumplido obligaciones que están establecidas en el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos. Uno es la correcta aplicación del financiamiento público y, por supuesto, la prohibición de difundir propaganda que denigre a instituciones o calumnie a personas”, indicó.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES El costo del secuestro

Explicó que la propia presidenta del instituto político en la capital del país, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, reconoció en un debate con un medio de comunicación que había un contrato de dos millones de pesos celebrado con el influencer Edson Saúl Andrade Lemus, para financiar la actividad de al menos siete personas adicionales, que bajo la apariencia de activistas ciudadanos independientes, ocultando su vínculo contractual y financiero con el PAN, promovieron la reciente marcha de la Generación Z.

Sin duda, argumentó Ávila Anaya, lo anterior se constituye como un gasto no reportado por el blanquiazul, como una triangulación de recursos, así como una aportación en especie no registrada. Además de “una subcontratación opaca, y hay que decirlo con toda claridad, como una estructura de propaganda partidista encubierta y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar, como una violación directa a las leyes electorales y al reglamento de fiscalización”.