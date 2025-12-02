Diputado Wblester Santiago Pinea discute y agrede a empleados de seguridad de plaza comercial | VIDEO

El diputado federal Wblester Santiago Pineda, integrante del Partido del Trabajo, fue grabado discutiendo con guardias de seguridad en el estacionamiento de una plaza comercial del Estado de México.

Los hechos ocurrieron en la plaza Town Square Metepec, donde se vio al legislador Wblester Santiago Pineda discutiendo con los guardias de seguridad, presuntamente, debido a un desacuerdo.

En un video compartido en redes sociales se puede ver a Wblester Santiago Pineda junto a su equipo de escoltas discutiendo con integrantes de seguridad de la plaza, mientras que el diputado se encontraba insultando y tratando de acercarse para agredir al personal.

🚨😡 Escándalo en Metepec: El diputado Wblester Santiago Pineda, del PT, fue captado en estado presuntamente alcoholizado causando destrozos y confrontándose con personal de seguridad en una plaza comercial.

pic.twitter.com/e0hWCZTZ5L — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 2, 2025

“¡Chin.., tu madre, güey!”, se le escucha decir al diputado Wblester Santiago Pineda.

Pese a los esfuerzos de uno de sus acompañantes por detenerlo, el legislador Wblester Santiago Pineda logró golpear a una persona.

Segundos después, Wblester Santiago Pineda amenazó al resto de las personas que observaban lo hechos presumiendo su cargo: “¡Soy el diputado de aquí, hijos de su..!”.

