Mesa Directiva dio trámite a minutas de diputadas y diputados, y a reportes de la PFF, INEGI y SHCP

En la sesión de este martes, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio trámite a oficios de diputadas, diputados, del Senado de la República, senadoras, senadores, de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Del Senado de la República se conocieron tres minutas. Una con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 19, recorriéndose los subsecuentes, de la fracción II del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a efecto de izar la Bandera a media asta el 20 de julio, por el aniversario de la muerte de Francisco Villa, en 1923. Se canalizó a la Comisión de Gobernación y Población.

Otra, adiciona un segundo párrafo al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de precisar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como las autoridades laborales de las entidades federativas, practicarán visitas de inspección en los centros de trabajo para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo. Fue enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Una más, para que el Congreso de la Unión declare el segundo viernes de septiembre de cada año como “Día de lo Hecho en México”. Será analizada por la Comisión de Gobernación y Población.

La Mesa Directiva dio cuenta de la modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular, presentada por el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (PAN), el 28 de octubre 2025. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

De la diputada Mónica Álvarez Nemer (Morena) y del diputado Iván Marín Rangel (PVEM), se conocieron solicitudes para retirar diversas iniciativas en materia de acoso y hostigamiento sexual, y reforma al artículo 4º de la Constitución Política, respectivamente.

Además, la Procuraduría Fiscal de la Federación hizo llegar el Informe del desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del Gobierno Federal, en alcance al informe del primer semestre de 2025 de las operaciones a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía envió el Calendario de Difusión de Información Estadística y Geográfica, y de Interés Nacional del Instituto, y el Calendario de Publicación de Información de Interés Nacional del SNIEG 2026, aprobados por la Junta de Gobierno. Se mandó a la Comisión de Gobernación y Población.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente a octubre de 2025.

Se recibieron dos iniciativas del Senado. La primera, reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada por la senadora Amalia Dolores García Medina (MC), a fin de establecer un nuevo Anexo Transversal en materia de cuidados, de tal manera que su incorporación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se presente cada año ante la Cámara de Diputados sea de manera permanente. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

