No hay indicios de lavado de dinero con envío de remesas, asegura Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya indicios con los que se acredite que el envío de remesas por parte de migrantes, sirva como método de lavado de dinero y otras actividades ilícitas, como lo advirtieron autoridades estadounidenses.

La semana pasada, el gobierno de aquel país emitió una alerta para pedir que las remesadoras denuncien actividades que consideren sospechosas relacionadas con la actividad financiera transfronteriza.

“No tenemos ningún indicio de que esto tenga que ver con algún tema de lavado de dinero, nada”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este martes en conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que aun así, el FBI investiga si hay alguna relación con lavado de dinero y se mantiene relación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otros organismos de seguridad estadounidense.

Tras recordar que tiene familia en Estados Unidos que también envía recursos a sus propios familiares, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que son alrededor de 12 millones de connacionales los que envían dinero como un acto de “generosidad extraordinaria”.

“No hay indicios de lavado de dinero y si hubiera indicios en la investigación, pues hay que atenderlo y hay que atacarlo. Pero no por eso vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas, ¿verdad? O sea, hay muchísimo, son 40 millones de primera, segunda, tercera generación que atienden a sus familias. Si hay algún delincuente que usa esa vía para lavar dinero, pues tiene que investigarse y tiene que sancionarse. Pero no se puede explicar las remesas a nuestro país por un asunto ilegal. Tiene que ver sencillamente con el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos aquí”, dijo.

