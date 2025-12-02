Suman más de 8 millones de visitas médicas a domicilio, destaca Secretaria del Bienestar

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que se han realizado más de ocho millones de visitas médicas a domicilio, como parte de la puesta en marcha del programa Salud casa por casa, echado a andar a inicios de este año.

Durante su participación en la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, detalló que al 1 de diciembre ya se realizaron ocho millones 818 mil 488 consultas gratuitas a la población beneficiaria de este programa.

Ariadna Montiel subrayó que este programa, para garantizar la atención a la salud a sectores como adultos mayores y demás grupos, es único a nivel global.

“Hemos recorrido muchos territorios, colonias por todo el país. El país es un territorio muy amplio y complejo para su recorrido y se han realizado este número de consultas que, estoy segura, se está cumpliendo el objetivo que nuestra presidenta nos marcó: Que este programa sea el programa de prevención más importante del mundo, porque ningún país ha hecho este número de visitas en campo en el tiempo que se ha recorrido”, dijo.

Agregó que, como parte de la nueva etapa del programa que inicia hoy, se entregarán recetas a las personas visitadas.

En este contexto, Ariadna Montiel agradeció a la población por abrir la puerta a las y los servidores y personal de la salud que acude a los hogares.

