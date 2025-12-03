Deepfakes y vacíos legales agravan la violencia digital de género, advierte experta

El avance acelerado de la inteligencia artificial y el anonimato presente en internet están impulsando nuevas formas de violencia digital contra mujeres y niñas, advirtió la especialista en tecnología Claudia María Rincón Pérez, quien consideró que la falta de leyes efectivas permite que los responsables operen sin consecuencia alguna, dejando en vulnerabilidad a millones de usuarias en distintos países.

ONU Mujeres ha documentado esta situación y señala que menos del 40% de las naciones cuenta con normativas para atender el acoso en línea. La agencia sostiene que esta brecha regulatoria mantiene plataformas digitales donde prevalece la impunidad, mientras alrededor de 1,800 millones de mujeres y niñas continúan sin instrumentos de protección frente a agresiones facilitadas por tecnología.

Para Claudia Rincón, la transformación tecnológica trajo consigo un escenario donde los avances conviven con amenazas crecientes. La especialista explicó que, si bien internet amplió las posibilidades de participación pública, también se ha convertido en un recurso para ejercer violencia de manera rápida y con mayor alcance, lo que coloca en riesgo a quienes buscan ejercer su voz en espacios digitales.

Este panorama coincide con el llamado que ONU Mujeres emitió al inicio de los 16 Días de Activismo, al reiterar la urgencia de abordar la violencia digital desde políticas públicas más robustas. La organización enfatizó que “lo que empieza en internet no se queda en internet”, ya que los ataques digitales no solo afectan la vida diaria, sino que pueden evolucionar hasta llegar a agresiones físicas y feminicidios.

En este contexto, la inteligencia artificial juega un papel determinante. Los deepfakes —señalan datos globales— constituyen un problema grave: el 95% de este tipo de contenido manipulado corresponde a pornografía creada sin consentimiento, afectando casi exclusivamente a mujeres, que representan el 99% de las víctimas. La especialista subrayó que estas herramientas incluyen sesgos estructurales, pues muchos de sus desarrollos iniciales excluyeron la participación de mujeres en el diseño.

Las consecuencias ya se manifiestan fuera del ámbito digital. Según informes de ONU Mujeres, amenazas, campañas de hostigamiento y contenido manipulado pueden derivar en despidos, conflictos familiares, abandono de estudios y afectaciones emocionales profundas. Para Rincón, este patrón evidencia la urgencia de actualizar los marcos legales con la misma rapidez con la que evoluciona la tecnología.

A nivel internacional, algunos gobiernos ya han comenzado a presentar reformas. Entre las medidas más visibles se encuentran la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido y la Ley Olimpia en México. Aunque 117 países reportan avances rumbo a 2025, el progreso sigue siendo desigual. Rincón considera que las regulaciones deben diseñarse de acuerdo con cada contexto social y cultural, ya que un solo modelo no puede solucionar un problema que se manifiesta de formas tan distintas en todo el mundo.

ONU Mujeres insistió además en que la prevención requiere ir más allá de las sanciones. Propuso que las empresas tecnológicas integren más mujeres en sus equipos, fortalezcan la eliminación de contenido dañino y establezcan mecanismos de responsabilidad desde el diseño de los sistemas de IA. También destacó la necesidad de impulsar una alfabetización digital más sólida y contrarrestar los discursos tóxicos en comunidades en línea.

Los movimientos feministas, añadió la ONU, enfrentan retrocesos provocados por recortes presupuestales y una reducción del espacio cívico. Ante ello, programas como ACT para Poner Fin a la Violencia contra Mujeres y Niñas se vuelven fundamentales. Para Rincón, estas iniciativas refuerzan la capacidad de respuesta frente a un tipo de violencia que se expande con la misma velocidad que la innovación digital.

Como parte de los esfuerzos internacionales para contener el abuso digital, del 25 de noviembre al 10 de diciembre se desarrollará la campaña #NoHayExcusa. Para la especialista, el desafío de fondo es crear tecnología con enfoque igualitario y reconocer que la seguridad digital es un componente imprescindible para garantizar la participación democrática de las mujeres.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR