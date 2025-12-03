Kenia López Rabadán rechaza ‘fast track’ a la ley de aguas

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó su rechazo a la propuesta de modificar el orden del día para adelantar la discusión del dictamen de la Ley de Aguas.

Durante la reunión previa de la Mesa Directiva, la legisladora dejó claro que no avala un procedimiento acelerado para un tema que, dijo, requiere análisis amplio y responsable.

“No estoy de acuerdo en este fast track, no estoy de acuerdo en esta modificación; por supuesto, respeto nuestros ordenamientos internos, lo pondremos a consideración del Pleno y si el Pleno en su mayoría resuelve que esta orden del día se modifique y se adelante esta discusión, evidentemente llevaré la discusión con honorabilidad y con ética”, señaló.

He recibido por parte de la Junta de Coordinación Política, la solicitud para que se modifique el orden del día de hoy y se aborde la discusión de la Ley General de Aguas y Reformas a la Ley de Aguas Nacionales.



De manera personal, no estoy de acuerdo en que se dé fast track a… pic.twitter.com/ckjY7KOrCl — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) December 3, 2025

López Rabadán informó que la iniciativa para adelantar el debate fue presentada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y cuenta con las firmas a favor de Ricardo Monreal Ávila (Morena), Ivonne Ortega Pacheco (MV), Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) y Reginaldo Sandoval Flores (PT). En contra firmaron José Elías Lixa (PAN) y Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI).

La presidenta recordó su reunión reciente con campesinos y productores de 11 estados, quienes pidieron frenar la aprobación y abrir más espacio al diálogo. Explicó que para ellos existen dos preocupaciones principales: la trascendencia del agua para su desarrollo y la creciente inseguridad en el campo mexicano.

“Tengo que reconocer ha sido una manifestación absolutamente respetuosa. Hay una certeza de nuestra parte que hemos podido tener un diálogo con las personas que se están manifestando y yo reconozco en ellos, en todas las personas que han acudido hoy a la Cámara de Diputados, incluyendo pues el transporte, los camiones, los tractores, los agricultores, todos lo han hecho de manera respetuosa con esta institución y yo quiero de inicio agradecer eso porque evidentemente el derecho a manifestación está garantizado”, dijo López Rabadán sobre las manifestaciones que se realizan a fuera de San Lázaro.

Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, ayer. ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT