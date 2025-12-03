Los Pronam garantizan atención médica eficiente y de calidad a población en México: SNTSA

La estrategia representa un compromiso cumplido con la base trabajadora y con millones de pacientes, afirmó el SNTSA.

Los Protocolos Nacionales de Atención Médica (Pronam) fortalecerán el sistema de salud pública en México, ya que garantizarán un servicio eficiente y de calidad a la población, afirmó el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA), Marco Antonio García Ayala.

Luego de participar en la sesión de lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integración de los Pronam, el también presidente de la FSTSE indicó que esta acción representa un avance fundamental, la cual permitirá a las y los trabajadores de Salud, brindar un servicio más coordinado a millones de mexicanas y mexicanos.

Al encabezar el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integración de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (#PRONAM), el secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que este es un paso decisivo hacia la construcción de un sistema único de salud estandarizado para… pic.twitter.com/iiz7SwkXHe — SALUD México (@SSalud_mx) December 4, 2025

Agradeció al secretario de Salud, David Kershenobich, la invitación a este evento y dijo que dicha estrategia de integración de los protocolos nacionales de atención médica, es un compromiso cumplido no solo con la base trabajadora, sino con la población de nuestro país.

El Consejo de Salubridad General (CSG) puso a disposición de todas las instituciones de salud los Protocolos Nacionales de Atención Médica (Pronam), documentos que establecen directrices basadas en la mejor evidencia científica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades prioritarias para todo el sector salud.

El objetivo central es estandarizar la atención médica en todo el país y ello representa un trabajo colegiado e interinstitucional del sector salud, para diagnosticar y garantizar que los tratamientos se apliquen de manera uniforme, sin importar el nivel de atención o el sistema al que pertenezca el paciente.

Actualmente, el Pleno del Consejo ha aprobado diez protocolos nacionales. En el nivel de atención primaria son cuatro acciones que incluyen las enfermedades crónicas más frecuentes, como diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedad renal crónica.

En prevención, son dos protocolos que cubren el seguimiento de los primeros mil días de vida y vacunación a lo largo de la vida. En detección temprana de cáncer, se elaboró un protocolo para identificación oportuna en niños, niñas y adolescentes, así como tres protocolos de cáncer infantil, incluyendo retinoblastoma, leucemia linfocítica y linfoma de Hodgkin.

Recientemente, la Secretaría de Salud dio a conocer que cada protocolo define los procedimientos necesarios para el manejo estandarizado de los pacientes, con el objetivo de mejorar la continuidad y calidad de la atención médica en todos los centros de salud del país.

Están diseñados para ser prácticos, fáciles de entender y acompañados de infografías que permiten a los profesionales de la salud, seguir los manuales de diagnóstico y tratamiento.

