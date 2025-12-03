Ofrece Ernestina Godoy no fabricar culpables ni perseguir a opositores

En una sesión del Pleno del Senado, marcada por acusaciones de que “todo está decidido”, Ernestina Godoy, aspirante favorita para ser electa como Fiscal General de la República, advirtió que la coordinación no implica subordinación y prometió que no se fabricarán culpables, no habrá persecución política ni impunidad.

Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum envió una terna integrada por Luz María Zarza Delgado, Ernestina Godoy Ramos y Maribel Bojorges Beltrán, gran parte del debate se centró en Godoy, exconsejera jurídica del Ejecutivo hasta hace unos días, y en cómo garantizará la autonomía de la institución que aspira a encabezar.

La presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, informó que la terna fue remitida por la Secretaría de Gobernación y pidió atender el proceso con urgencia: cada día sin fiscal titular —advirtió— afecta la conducción de investigaciones, la coordinación interinstitucional y la certeza jurídica para víctimas y operadores de justicia. Con 75 votos a favor y 29 en contra, el pleno aprobó tratar el tema como de “urgente y obvia resolución”.

Desde las primeras preguntas a las aspirantes, los grupos parlamentarios de oposición dirigieron sus señalamientos a Ernestina Godoy. Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron cómo garantizará la independencia de la FGR cuando hace apenas unos días formaba parte del gabinete federal.

“Estamos acudiendo a un proceso con decisiones ya tomadas”, lanzó Alejandra Barrales de MC. “Lo que tenemos es duda si esto lo va a hacer con nuestros votos o sin nuestros votos. ¿Qué propone para enfrentar que 93 por ciento de los delitos quedan en impunidad?”

Anabel Ávalos del PRI, exigió claridad sobre los mecanismos constitucionales que asegurarán la independencia frente al gobierno, mientras que Verónica Rodríguez (PAN) fue más directa: “¿Cómo garantiza la autonomía si hace apenas unos días fungía como asesora jurídica del Poder Ejecutivo?”

El emecista Luis Donaldo Colosio pidió una fiscalía que no se utilice para “reabrir expedientes de hace 30 años por caprichos políticos”.

Lilly Téllez endureció el tono al cuestionar si Godoy “enterrará investigaciones incómodas”, entre ellas presuntos casos de huachicol fiscal, intervención de comunicaciones y extradiciones de narcopolíticos.

Ante los señalamientos, Ernestina Godoy defendió su visión de una fiscalía fuerte y profesional: “La coordinación no implica subordinación. No fabricaremos culpables y no habrá persecución política. Tampoco habrá impunidad”.

Afirmó que el reto central es enfrentar la delincuencia organizada y la macrocriminalidad con inteligencia institucional, investigación científica y una fiscalía que “piense y actúe con visión estratégica”.

“Un país que enfrenta delincuencia de alto nivel necesita una fiscalía que investigue no sólo a las personas, sino a la ruta del dinero”.

Godoy llamó a construir una FGR “a la altura de los tiempos”, con coordinación permanente con fiscalías locales, comisiones de b.úsqueda y organismos de derechos humanos. Prometió una fiscalía de puertas abiertas, con visión humanista y “cero tolerancia a la tortura”.

Maribel Bojorges Beltrán propuso un modelo “moderno, eficaz y ético”, basado en profesionalización, atención a víctimas , actualización permanente en estándares internacionales y combate integral a la impunidad.

Luz María Zarza Delgado subrayó la necesidad de impulsar investigaciones con perspectiva de género como prioridad nacional. Respecto a la intención de un grupo de ministros en la Corte, de modificar el principio de cosa juzgada, consideró que no se puede violar ese principio. “Hay que atender la certeza jurídica de todo sistema”.

La elección de la titular de la FGR se realizará a través de votación mediante cédula, una vez que las aspirantes abandonen el Pleno. La nueva fiscal deberá obtener el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes.

