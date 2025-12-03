Proceso legislativo de la Ley de Aguas apenas comenzará y habrá reservas: Monreal

Durante conferencia de prensa sobre el dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, indicó que el proceso legislativo del dictamen que expide la Ley General de Aguas y, se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, “apenas va a comenzar y habrá reservas”, que su movimiento propondrá.

Resaltó que habrá una discusión y su movimiento avalará algunas reservas, aparte de los 50 puntos que ya modificaron la iniciativa original de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene que ver con transmisión, títulos, herencia, volumen del agua, zonas de libre alumbramiento, delitos, faltas administrativas, negativa ficta.

Hoy, el dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y de la que expide la Ley General de Aguas se debatirá con argumentos y con la legalidad en la mano.

Hemos escuchado por días a productores de todo el país; no hay una sola disposición contra comunidades,…

En declaración a representantes de medios de comunicación, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, mencionó que aparte de todo eso que se modificó dentro de los 50 puntos, todavía el movimiento está proponiendo modificar otros puntos que ayer se comentaron con algunos grupos de productores.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena adelantó que el dictamen que se leyó y aprobó en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable у Saneamiento “todavía va a sufrir modificaciones en el trayecto de las horas”.

Por ello --dijo-- es muy aventurado hablar de que no hubo ni una coma que se modificó cuando hubo 50 modificaciones y cuando aún no concluye la discusión del proceso legislativo.

“Nosotros no tenemos ningún temor a la oposición. Ellos están haciendo lo suyo, desinformando, agraviando, agrediendo. Pero no es así. Por eso nos hubiera gustado que el debate parlamentario fuera en el Pleno y no solo a través de una conferencia de prensa que desinforma aún más a la opinión pública”, añadió.

Monreal Ávila afirmó que no le fallarán a la gente. “Por eso, yo espero que antes de que tomen alguna decisión --que nosotros vamos a respetar-- de movilización, vean el contenido del dictamen una vez que concluya el proceso legislativo. No antes”.

Llamó a no precipitar acciones hasta que en tanto vean que Morena junto con Verde y PT vamos a ir caminando juntos, y MC, PRI y PAN tomarán su decisión que nosotros respetaremos.

“A los productores les decimos que no vamos a fallar, que lo que estamos tratando de hacer desde la semana pasada, al escucharlos y al modificar la iniciativa original, fue de buena fe. Es una interlocución de buena fe y que todavía falta el trayecto del día para modificar algunos otros temas”, agregó.

Precisó que la parte de ejidatarios, comuneros, propietarios privados, pequeños propietarios, está a salvo y no tienen ningún problema, e incluso a industriales y productores mayores se les respeta.

Destacó que a los que no se les va a respetar es a los acaparadores, a los que tienen concentradas muchas concesiones, señaló que “no se va a tolerar la venta de permisos, títulos de concesión. No se va a tolerar la venta del agua. No se va a tolerar que el agua se use para fines distintos que la concesión tiene”.

Reiteró que están actuando de buena fe y aseguró que no habrá una sola disposición que afecte a los productores.

“Lo que queremos es preservar el derecho humano al agua. Y lo que queremos es que las comunidades, las poblaciones urbanas que no tienen agua tengan prioridad de hacer uso del agua”, dijo.

Monreal Ávila solicitó a los productores su confianza y recalcó que todavía falta el debate. “No se dejen sorprender por los agoreros de la violencia. No se dejen sorprender por el populismo. No se dejen sorprender por las mentiras. No se dejen sorprender por lo que están diciendo, porque les vamos a demostrar, artículo por artículo, que lo que hicimos fue en beneficio de la gente”.

