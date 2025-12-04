Conagua acusa ‘actos desesperados’ para desvirtuar reforma a Ley de Aguas Nacionales

Tras las protestas, bloqueos y molestia que productores expresaron en rechazo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, acusó que las afirmaciones que se han hecho contra el proyecto son “actos desesperados” por parte de quienes ver perdidos sus “privilegios” para atemorizar y movilizar a los agricultores.

“Es una aclaración que me parece muy importante, sobre todo para los productores agrícolas, es a ellos a quien se ha intentado desinformar, a quienes se les ha intentado meter miedo. Y yo diría que no es otra cosa que actos desesperados de aquellos que ven perder sus privilegios, de aquellos que durante años se han enriquecido a costillas de un recurso natural tan preciado para todas y todos los mexicanos”, acusó desde la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum.

Aseguró que la reforma permitirá que el agua deje de ser mercantilizada y que, afirmó, ha causado acaparamiento y mercado ilegal que ha llevado al enriquecimiento de minorías, por medio de la venta lucrativa de dicho recurso.

El director acusó que durante el debate de esta reforma se han impulsado “mentiras” para provocar miedo entre sectores, como productores.

Negó que esta reforma vaya a impedir que quienes cuentan con un título de concesión pueda ser heredado, o que la Conagua vaya a prohibir que cuando alguien venda una propiedad también se venda el título.

Asimismo, negó que se criminalice a los productores por movilizar agua para regar sus cultivos; aclaró que lo único que se establece es un castigo para quienes abusen de un título y como ejemplo de ello mencionó el caso del exgobernador Javier Duarte, quien se construyó una presa e impidió que el agua pudiera llegar por medio de su cauce natural a otros productores.

Efraín Morales negó que se vaya a sancionar el traslado de agua por medio de pipas para el riego de cultivos.

Efraín Morales mencionó que lo único que se fija es la sanción a la venta de agua, tras su extracción ilegal.

Aclaró que tampoco se contempla reglamentar para prohibir la captación de agua, sino que se buscarán regulaciones administrativas para evitar daños ambientales.

Sobre las afirmaciones en donde se asegura que Conagua despojará de pozos a quienes cuenten con uno dentro de su propiedad, afirmó que no hay tal plan, ya que se respetará a quienes cuentan con un título en forma.

Subrayó que estas acusaciones son “actos desesperados” de quienes ven en la nueva normativa la pérdida de sus privilegios.

También recalcó que el sistema permitirá contar con transparencia en el manejo del agua, pero sobre todo erradicar los esquemas de corrupción por medio del agua en el país y con lo cual se apuesta a garantizar dicho recurso en el futuro.

“Se va a tener un sistema de concesiones totalmente transparente, totalmente público, con total certeza para todos los usuarios y sobre todo con que haya cero tolerancia a la corrupción. Parte de lo que se está estableciendo en la iniciativa es castigar el delito de la corrupción, cuando un funcionario público otorga títulos de concesión a cambio de dádivas o de recursos, cuando hay un corrupto que ofrece recursos o dádivas para obtener un título de concesión. Esas son las verdaderas sanciones que se están estableciendo”, subrayó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR