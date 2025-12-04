Estados Unidos retira visa a José Luis Dagnino, alcalde de San Felipe, BC

El Gobierno de Estados Unidos retiró la visa al alcalde del municipio de San Felipe, el morenista José Luis Dagnino, luego de mantenerlo 12 horas retenido en la garita de Centro, California, por donde intentó entrar a ese país.

José Luis Dagnino confirmó la revocación de su visa de turista para ingresar a Estados Unidos.

José Luis Dagnino explicó que al solicitar el pasado 2 de diciembre un permiso de ingreso le informaron que su visa había sido cancelada, sin detallar los motivos.

José Luis Dagnino señaló que hasta este momento no ha recibido una explicación oficial sobre la causa de la medida, la cual —apuntó— es similar a otros casos recientes que involucran a figuras públicas en Baja California y en el país. Es el caso de la gobernadora y su ex esposo, Carlos Torres; y del esposo de la presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante.

José Luis Dagnino se dirigía a San Bernardino, California, donde asistiría a un acto oficial para recibir un donativo de equipo destinado al Departamento de Bomberos de su municipio.

José Luis Dagnino permaneció dentro de las oficinas de CBP casi un día completo, sin que pudiera continuar su trayecto ni presentarse al evento. De la garita regresó a Mexicali, donde confirmó el retiro del documento.

