Inicia era en FGR con Ernestina Godoy: ni persecución política ni impunidad, ofrece

El pleno del Senado eligió a Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para un periodo de nueve años, tras alcanzar la mayoría calificada con 97 votos a favor del bloque morenista más MC y el PAN.

La funcionaria rindió protesta entre gritos de las senadoras morenistas: “Es tiempo de mujeres”, luego de que 127 legisladores presentes —con la única ausencia del senador panista Gustavo Sánchez— emitieran su voto por cédula.

El Dato: La oposición denunció que, con Godoy, la FGR podría convertirse en una herramienta para agendas políticas, en lugar de un órgano profesional en la impartición de justicia.

Durante la votación, la aspirante registró 19 votos nulos del PRI, que mostraron sus papeletas, y 11 en contra, con lo que fue electa de entre tres nombres de mujeres que envió la Presidenta Claudia Sheinbaum al Senado. Las otras dos contendientes, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán, no recibieron un solo voto.

En una sesión marcada por acusaciones de la oposición, que denunció que “todo estaba decidido”, Ernestina Godoy advirtió que la coordinación con las diversas dependencias federales no implica subordinación, al tiempo que prometió que en su periodo como fiscal “no se fabricarán culpables, no habrá persecución política ni impunidad”.

El Tip: La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, felicitó a Ernestina Godoy por su nombramiento como primera mujer al frente de la FGR.

Ernestina Godoy toma protesta como nueva titular de la FGR, ayer, en el Senado de la República. ı Foto: Cuartoscuro

“Quien ha cometido un delito, debe saber que será perseguido, procesado y sentenciado. Y quien haya sido víctima, debe saber que será protegida, defendida y el daño reparado, pero también manifestar que no se acusará a nadie injustamente”, señaló.

Al concluir su mensaje, Godoy Ramos cerró con una frase emblemática del ex presidente Andrés Manuel López Obrador: “Donde la justicia no se negocie, porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie… La lucha sigue”.

Pese a la presencia de las otras dos aspirantes, gran parte del debate de los senadores se centró en Ernestina Godoy, exconsejera jurídica del Ejecutivo federal hasta hace unos días, y en cómo garantizaría la autonomía de la FGR.

9 años permanecerá Ernestina Godoy al frente de la FGR

Antes, con 75 votos a favor y 29 en contra, el pleno aprobó tratar el tema como “urgente y de obvia resolución”, luego de que la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, pidiera atender el proceso con prisa:

“Cada día sin fiscal titular —advirtió— afecta la conducción de investigaciones, la coordinación interinstitucional y la certeza jurídica para víctimas y operadores de justicia”.

Desde las primeras preguntas a las aspirantes, los grupos parlamentarios de oposición dirigieron sus señalamientos a Ernestina Godoy. Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) cuestionaron cómo garantizará la independencia de la FGR cuando hace apenas unos días formaba parte del gabinete federal.

“Estamos acudiendo a un proceso con decisiones ya tomadas. Lo que tenemos es duda si esto lo va a hacer con nuestros votos o sin nuestros votos. ¿Qué propone para enfrentar que 93 por ciento de los delitos quedan en impunidad?”, cuestionó el emecista Alejandra Barrales.

Anabel Ávalos, del PRI, exigió claridad sobre los mecanismos constitucionales que asegurarán la independencia frente al Gobierno, mientras que Verónica Rodríguez (PAN) fue más directa: “¿Cómo garantiza la autonomía si hace apenas unos días fungía como asesora jurídica del Poder Ejecutivo?”.

El emecista Luis Donaldo Colosio pidió una fiscalía que no se utilice para “reabrir expedientes de hace 30 años por caprichos políticos”.

“Una fiscalía profesional y eficiente, es una exigencia que la gente de México ha hecho por décadas. No una extensión del Poder Ejecutivo, no una herramienta para cobrar revanchas personales, mucho menos un aparato de persecución política”, apuntó.

Lilly Téllez, del PAN, endureció el tono al cuestionar si Godoy “enterrará investigaciones incómodas”, entre ellas presuntos casos de huachicol fiscal, intervención de comunicaciones y extradiciones de narcopolíticos.

Ante los señalamientos, Ernestina Godoy defendió su visión de una fiscalía fuerte y profesional: “La coordinación no implica subordinación. No fabricaremos culpables y no habrá persecución política. Tampoco habrá impunidad”.

Afirmó que el reto central es enfrentar la delincuencia organizada y la macrocriminalidad con inteligencia institucional, investigación científica y una fiscalía que “piense y actúe con visión estratégica”. Un país que enfrenta delincuencia de alto nivel necesita una fiscalía que investigue no sólo a las personas, sino a la ruta del dinero”.

MC condicionó su apoyo a Ernestina Godoy a cambio de que aceptara cumplir un decálogo que la bancada naranja presentó, con puntos fundamentales para que la dependencia sea verdaderamente autónoma.

“Para que se reduzcan los índices de impunidad, para que se atienda a las víctimas, para que se deje de hacer un uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa, para que la justicia no se use facciosamente y políticamente, para que, en fin, se resuelvan muchos temas de rezago”.

Durante su intervención, Godoy aceptó cumplirlo, al tiempo que llamó a construir una FGR “a la altura de los tiempos”, con coordinación permanente con fiscalías locales, comisiones de búsqueda y organismos de derechos humanos. Prometió una fiscalía de puertas abiertas, con visión humanista y “cero tolerancia a la tortura”.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, acusó que de los 97 votos que obtuvo Ernestina Godoy, seis habrían sido de Movimiento Ciudadano (MC), tres del PAN y uno del senador independiente Erik Iván Jaimes Archundia.

“Un pajarito me dijo que el gobernador de Nuevo León (Samuel García) anduvo por aquí el martes. ¿Qué andará arreglando el gobernador?, el pacto, los acuerdos, inconfesables”, expresó.

A su salida del salón de plenos, Godoy Ramos fue cuestionada en torno a si será una “fiscal carnal”, a lo que respondió: “Que vean mi trabajo”. Asimismo, en torno a si dará carpetazo a las investigaciones en torno al huachicol fiscal, respondió: “Vamos a trabajar. Vamos a trabajar”.