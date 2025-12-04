Senado alista aprobación de Ley de Aguas sin pasar por comisiones

El Senado de la República prevé aprobar este jueves la Ley de Aguas mediante un procedimiento exprés que omitirá el trámite en comisiones, confirmó el senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política.

La medida busca concluir un debate que ha generado movilizaciones de agricultores en todo el país, mientras el legislador tabasqueño acusa que detrás de las protestas hay “acaparadores de agua” y “muchos intereses políticos”.

“Lo que sí vamos a proponer nosotros es que se dispensen los trámites. Esto es que ya no vaya a comisiones, sino que directamente en el Pleno iniciar la discusión”, declaró López Hernández al confirmar que Morena se “allanará” al texto aprobado por la Cámara de Diputados, sin modificaciones sustanciales.

El también coordinador de Morena en el Senado descartó reunirse con líderes de productores agrícolas antes de la votación, a pesar de que algunos le ofrecieron retirar bloqueos a cambio de un encuentro.

“Al término de nuestra discusión y votación, yo podré tener oportunidad de platicar con ellos, pero mientras no”, declaró.

López Hernández respaldó la rapidez del proceso argumentando que “ya ha sido discutida” en la Cámara baja y que se atendieron demandas como la sucesión de derechos. Sin embargo, reconoció que persisten inconformidades: “Detrás de las inconformidades hay muchos intereses políticos. Los acaparadores de agua, ellos están detrás de estas cosas; hay mucha manipulación política en ello”.

El legislador convocó a sus compañeros a regresar a sus distritos para “socializar la ley” una vez aprobada, reconociendo implícitamente el descontento en diversos sectores. “Yo creo que ya fueron atendidas todas las demandas”, insistió, aunque aceptó la existencia de protestas.

“Sí hay mexicanos que tienen concesiones, que digamos que son buenos mexicanos, no como estos buitres que se aprovecharon de los cargos en el gobierno federal para auto otorgarse concesiones para el uso, el manejo y la distribución del agua”, concluyó.

