Sheinbaum: Con Godoy habrá más coordinación entre FGR y gobierno

Tras la confirmación de que la exconsejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, queda al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ahora habrá más coordinación entre el gobierno y dicha instancia.

Ayer, senadores de Morena, Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y de Movimiento Ciudadano alcanzaron los votos necesarios para elegir a Ernestina Godoy entre la terna también integrada por María Zarza Delgado y Maribel Borjoges Beltrán.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la decisión tomada en la Cámara alta y mencionó que esto abonará a los trabajos de colaboración en materia de seguridad, no sólo a nivel federal sino también estatal, para robustecer la relación con las fiscalías locales.

TE RECOMENDAMOS: En GAM Autoridades federales y del GCDMX entregan viviendas a damnificados por derrumbe en el Chiquihuite

“Yo creo que va a ser muy muy bueno para el país esta aprobación. Me dio gusto también que recibió mucha aprobación, fueron 97 votos en el Senado y va a haber mucha más coordinación ahora entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía, la Guardia Nacional y esperamos también que ella sea un liderazgo para fortalecer la relación con las fiscalías de los estados de la República”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a Godoy como una “mujer honesta, una gran profesional de su trabajo”.

En cuanto a su papel en las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que dependerá de la fiscal si acude a las juntas o envía a un representante, como ocurría con el exfiscal Alejandro Gertz Manero.

“La autonomía no quiere decir que no haya coordinación. La autonomía quiere decir que el ejecutivo no influye en las decisiones de la Fiscalía General de la República. Pero queremos coordinación para garantizar la paz y la seguridad en el país, que es fundamental y disminuir la impunidad como lo hemos platicado en varias ocasiones”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR