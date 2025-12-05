EU declara culpable a empresario tabasqueño por sobornos millonarios a funcionarios de PEMEX

Un jurado federal de Estados Unidos declaró culpable hoy a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez por participar en un esquema de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y su filial de exploración y producción, PEMEX Exploración y Producción (PEP).

Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Rovirosa Martínez, ciudadano mexicano con residencia legal en Texas, ofreció y pagó más de 150 mil dólares en sobornos, a través de efectivo, artículos de lujo y otros objetos de valor, entre 2019 y 2021 a al menos tres funcionarios de PEMEX/PEP.

El propósito de los sobornos —determinó el tribunal— era que los funcionarios beneficiarios tomaran decisiones que favorecieron a empresas vinculadas a Rovirosa; que obtuvieron y conservaran contratos con PEMEX/PEP.

La evidencia mostró que esas empresas obtuvieron contratos por al menos 2.5 millones de dólares.

El jurado lo encontró culpable de un cargo de conspiración para violar la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y de dos cargos adicionales por violaciones a la FCPA. Será un juez federal quien dicte la sentencia; la pena máxima prevista podría alcanzar hasta 15 años de prisión.

La acusación también incluye a otro empresario, Mario Alberto Ávila Lizárraga, quien permanece prófugo. Ambos fueron señalados originalmente en agosto de 2025 cuando se dio a conocer la acusación formal.

Las autoridades estadounidenses enfatizaron que —aun cuando los actos de soborno se realizaron desde México y a favor de una empresa pública mexicana— las leyes de Estados Unidos permiten perseguir estos delitos si parte de la operativa ocurre en territorio estadounidense.

Con este veredicto, el DOJ envía un mensaje claro de que no tolerará esquemas de corrupción que trasciendan fronteras.

El caso representa una nueva embestida contra redes de corrupción vinculadas a contratos energéticos, y pone en evidencia la vulnerabilidad de PEMEX frente a prácticas ilícitas para la obtención de contratos.

Por ahora, se desconoce qué decisiones adoptará PEMEX al respecto —si abrirá investigaciones internas o renegociará los contratos en cuestión—, así como qué sanciones enfrentarán en México los funcionarios involucrados. Tampoco se ha precisado una fecha para la sentencia de Rovirosa Martínez.

MSL