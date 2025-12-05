Federación va por mapeo de personas con discapacidad en México para prevenir padecimientos

Las secretarias de Gobernación y Bienestar este viernes en Palacio Nacional.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que se realizará un mapeo para conocer las condiciones de las personas con discapacidad en el país, a fin de establecer estrategias que lleven a prevenir este tipo de padecimientos entre la población.

Durante la conferencia de prensa del Gobierno federal, recordó que el pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y con motivo de esta fecha presentó un informe de las acciones hechas por el Gobierno respecto a dicho sector.

Ariadna Montiel mencionó que en 2020, en medio de la pandemia, fue que se lanzó el programa de apoyo a personas con alguna discapacidad, el cual ya es universal en 24 entidades federativas y se trabaja para ampliar su cobertura.

Actualmente lo reciben un millón 614 mil 18 personas bajo esta condición y que son menores a 65 años. Este año se invirtieron 32 mil millones de pesos. Los que tres mil 776 millones fueron proporcionados por los estados.

Desde que se puso en marcha este apoyo, el monto entregado a los beneficiarios ha crecido de dos mil 550 pesos a tres mil 200 entre 2019 y 2025. En suma, se han entregado 141 mil 353 millones de pesos.

En este contexto, Ariadna Montiel adelantó que se presentará una encuesta para el sector a fin de impulsar trabajos por la autonomía e independencia de las personas con discapacidad.

Ariadna Montiel también comentó que ya se considera a la rehabilitación como un derecho. En este punto, destacó que se obtienen mejores avances si se inicia un tratamiento desde edad temprana.

Además, Ariadna Montiel dijo que México es de los pocos países en considerar la rehabilitación como un derecho.

Precisó que como parte del programa Salud casa por casa se ha visitado a más de un millón de personas con discapacidad directamente a domicilio, lo que ha permitido obtener la información para mapear las condiciones de la población, de manera que esto lleve a prevenir este tipo de padecimientos.

Recordó que además el gobierno determinó brindar un apoyo superior a los dos mil 600 pesos a las familias con algún integrante discapacitado.

A la fecha se han brindado más de cuatro millones 400 mil terapias a 25 mil 525 menores.

