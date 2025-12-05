ISSSTE garantiza operación del Hospital Regional de Oaxaca pese a manifestaciones.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que el Hospital Regional (HR) “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca mantiene su operación de manera ininterrumpida pese a la manifestación realizada por un grupo de trabajadores sindicalizados.

Los señalamientos difundidos en algunos espacios por el representante de este grupo responden a intereses de carácter político, ya que la problemática vinculada con temas de infraestructura e insumos ha contado desde el inicio de esta administración con atención directa y seguimiento por parte del cuerpo directivo del Instituto. En ningún momento se ha detenido la operación ni se ha comprometido la continuidad de los servicios médicos por falta de materiales.

El ISSSTE mantiene apertura total al diálogo, pero rechaza categóricamente cualquier intento de desinformar a la derechohabiencia y a la opinión pública.

El Hospital Regional de Oaxaca ofrece 33 especialidades y 51 servicios, lo que permite brindar atención integral y continua a la población. A pesar de las manifestaciones, ha mantenido su operación en áreas esenciales como urgencias, terapia intensiva, quirófanos, hospitalización, farmacia, laboratorio clínico, rayos X, mastografías, ultrasonido, rehabilitación, quimioterapia y hemodiálisis, entre otros servicios.

La unidad cuenta con alrededor de 120 camas censables, y la farmacia registra 92 por ciento de abasto en claves de insumos —material de curación, medicamentos y dispositivos médicos— con programación constante de suministros.

Del 1 de enero al 30 de noviembre se han realizado más de 4 mil 500 cirugías, una cifra similar a la del año pasado, lo que refleja la continuidad en la prestación de servicios médicos. Además, la sala de hemodiálisis actualmente opera en tres turnos continuos que cubren de 07:00 a 03:00 horas del día siguiente, es decir, casi 24 horas de servicio para garantizar la atención a todos los pacientes.

A finales de noviembre se llevó a cabo con éxito una jornada quirúrgica de cataratas que benefició a 30 derechohabientes en un solo día, como parte de las Jornadas Quirúrgicas implementadas a nivel nacional.

Fortalecimiento de la infraestructura en la entidad

Con el fin de fortalecer la cobertura y la calidad de atención para más de 1.7 millones de derechohabientes, el ISSSTE construye el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, en SanLorenzo Cacaotepec. Con una inversión superior a 3 mil millones de pesos, inició trabajos en agosto y contará con 250 camas censables, 44 consultorios y 36 especialidades, además de servicios de rayos X, ultrasonido, mastografía, tomografía, medicina nuclear y resonancia magnética.

En cuanto a servicios de primer nivel de atención, en noviembre inició operaciones la nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Asunción Nochixtlán”, equipada con consultorios de medicina general, odontología, psicología, nutrición y dietética, además de farmacia, en beneficio de más de 5 mil 800 derechohabientes.

Asimismo, el ISSSTE trabaja en la remodelación y ampliación de las UMF “Huautla de Jiménez”, “Guelatao” y “San Pedro Tapanatepec”, que en conjunto suman más de 38 millones de pesos en inversión para habilitar y mejorar consultorios de medicina familiar, estomatología, atención preventiva y salas de curaciones, en beneficio de más de 11 mil derechohabientes en la región.

También se fortalecen unidades ya existentes como la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ), que incrementó sustancialmente su capacidad de respuesta gracias a la ampliación de jornadas laborales de seis a ocho horas, pasando de 9 mil 560 consultas mensuales en 2024 a 12 mil 409 en 2025. En el servicio de farmacia, la habilitación de más ventanillas permitió reducir tiempos de espera y alcanzar el surtimiento de hasta 20 mil recetas al mes.

El ISSSTE reitera su compromiso absoluto con la población derechohabiente en Oaxaca, mediante la operación cotidiana del Hospital Regional, la atención permanente a sus necesidades y el impulso de inversiones históricas en infraestructura que tendrán un impacto positivo a largo plazo en la atención médica de la entidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR