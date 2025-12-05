Monreal anticipa tres reformas clave en la agenda de Diputados

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, informó que la próxima semana la Cámara de Diputados abordará las reformas a las leyes generales de Salud, de Economía Circular y a Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el legislador dijo que “después de una semana intensa en materia legislativa, hoy seguimos trabajando para preparar material para la siguiente semana. Y hay tres leyes importantes, tres, que esperamos sacar entre martes, miércoles y, si es necesario, el jueves”.

Expuso que estas son las relativas a la Ley General de Salud, “que contienen los vapeadores, que ha habido mucha presión para que no se legisle, pero lo vamos a hacer. Es una reforma más integral en materia de salud, no solo vapeadores”.

Agregó que también se encuentra la Ley General de Economía Circular, “que espero que procesemos mediante consenso entre todos los grupos parlamentarios”.

Y una más, añadió, que plantea reformar la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, misma que fue enviada el pasado 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados.

En este sentido, Monreal Ávila explicó que es una propuesta estratégica para fortalecer “nuestra capacidad productiva, proteger el empleo nacional y asegurar que México compita con justicia en el mercado global”.

“En estos días he sostenido reuniones de trabajo con funcionarios, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su participación ha sido fundamental para ampliar nuestra comprensión, por qué no decirlo así, nuestro entendimiento sobre el panorama internacional y enriquecer el análisis legislativo”, comentó el diputado.

Dio a conocer que también ha escuchado a empresarios e industriales, a las cámaras, “que nos ha permitido identificar los retos actuales del comercio exterior, pero también las enormes oportunidades que tiene México frente al mundo”.

Indicó que la exposición que se expresa en la iniciativa es clara y durante estos últimos años nuestro país enfrentó distorsiones comerciales, prácticas desleales y una creciente dependencia de insumos, de importaciones que afectaron a los sectores productivos nacionales.

“He ido, por ejemplo, a León y la gente, los productores de calzado se quejan. He ido a Puebla y se queja la industria textil de la competencia desleal. De eso se trata, corregir estas desigualdades mediante una política arancelaria moderna, estratégica y alineada con el desarrollo sostenible”.

Ricardo Monreal afirmó que esta ley busca fortalecer la industria nacional, impulsar los contenidos mexicanos en las cadenas globales de valor y proteger el empleo especialmente para los trabajadores en sectores estratégicos como el automotriz, el textil, el de aluminio, el electrodoméstico, calzado, plástico y otros.

“Porque queremos reducir la vulnerabilidad frente a choques externos dotando al país de mayor estabilidad económica, yo creo que esta ley, si la aprobamos, va a corregir prácticas desleales del comercio garantizando condiciones equitativas para la producción nacional. Vamos a alinear políticas arancelarias con los objetivos de sostenibilidad impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum”, externó.

Reiteró que esta ley ya se está procesando en la Cámara de Diputados y es analizada con amplitud, con respeto y con una verdadera intención de fortalecer nuestro mercado interno.

Finalmente, invitó a acompañar mañana sábado a la presidenta de la República. “Es el momento de cerrar filas con una gran presidenta, la primera mujer que gobierna México después de 200 años. Acompañémosla”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL