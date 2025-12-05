Relación México-EU no debe depender de un motivo futbolístico: PAN acusa de no atención a comunidades migrantes

PAN pidió que los viajes internacionales incluyan reuniones formales y mesas de trabajo con migrantes

Para Acción Nacional, los encuentros casuales que gestiona la presidenta Claudia Sheinbaum con el mandatario estadounidense Donald Trump, no sirven porque dependen de factores como son el poco tiempo y las coyunturas.

“La relación México-Estados Unidos no depende de una reunión de una hora o de un motivo futbolístico. Tiene que ir más allá, se le debe tomar la palabra a la presidencia de México de ir más seguido a Washington, de invitar al primer ministro de Canadá de venir más a México”.

En especial, consideró el diputado federal Federico Döring, de invitar al presidente Donald Trump de venir más a México.

“Y mostrarle desde México que tenemos los brazos abiertos para Estados Unidos y Canadá en el tema del Tratado de Libre Comercio”.

Si se logra invitar y se recibe con respeto a los mandatarios de Norteamérica se podrá cambiar la narrativa de lo que es México.

De acuerdo al diputado local migrante del PAN, Raúl Torres Guerrero, la presidenta de México dejó esperando dos horas a los mexicanos residentes en el exterior antes de su llegada al Instituto Cultural y de ahí, solamente estuvo 15 minutos. “Ese es el nivel de importancia que tiene el Estado a la comunidad migrante mexicana, solo 15 minutos le dedicó a escuchar sus demandas”.

Raúl Torres dijo que sólo dio una plática, un monólogo de lo que estaba pasando en México, la versión de lo que ella cree es el resultado de sus políticas públicas.

“No habló del Presupuesto para la atención consular, no habló de la reducción presupuestaria que hubo en la Cancillería, de ahí que no hubo convivencia con la comunidad migrante”.

El PAN hace un llamado a que los viajes internacionales contemplé reuniones con tiempo y mesas de trabajo con la comunidad mexicana residente en el exterior.

“No solamente cuando la presidenta y equipo del gabinete vayan a los Estados Unidos y Canadá, sino también cuando vengan los mandatarios de Norteamérica a México, a cambiar la narrativa y del gran valor que representa la región de Norteamérica y empezado por el bono demográfico que representamos las y los mexicanos en territorio nacional y en el extranjero”.

Raúl Torres mencionó que Sheinbaum pudo sacarle más provecho a su visita a EU. “Una cosa es lo bonito que ella quiere hablar y otra, las realidades para 2026”.

MSL