Trump abre la puerta a un nuevo encuentro con Sheinbaum en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a regresar a Washington para sostener una segunda reunión bilateral, luego del primer encuentro que ambos mantuvieron este viernes en la capital estadounidense.

La invitación fue confirmada por la mandataria mexicana tras su participación en el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, evento que reunió a líderes de los tres países sede del torneo: México, Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum describió la reunión con Trump como “muy cordial” y destacó que, aunque aún no existe una fecha definida para un nuevo encuentro, ambos gobiernos acordaron mantener comunicación directa.

Foto: Especial

Según la presidenta, Trump manifestó disposición para continuar el diálogo y revisar diversos puntos de la relación bilateral. “Hablamos de muchos temas y quedamos en seguir trabajando con nuestros equipos”, declaró tras salir del Centro John F. Kennedy, donde se desarrolló el sorteo mundialista.

El encuentro privado tuvo una duración aproximada de una hora y se produjo en un ambiente marcado por las tensiones comerciales entre ambos países. En meses recientes, la administración estadounidense ha impulsado nuevos aranceles y ha dejado abierta la posibilidad de dejar expirar el T-MEC durante su revisión programada para 2026.

Sin embargo, Sheinbaum aseguró que en esta primera reunión no se abordó directamente el tratado, aunque reiteró la importancia de mantener el flujo comercial entre las dos economías más interdependientes de América del Norte.

Además del tema comercial, la presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney, en el sorteo mundialista dio un tono diplomático adicional al encuentro trilateral.

La Copa Mundial 2026 representa un proyecto estratégico compartido por los tres países y, según analistas, podría servir como plataforma para reconstruir puentes políticos tras meses de fricciones públicas.

La invitación de Trump a una segunda reunión abre la posibilidad de un acercamiento más formal en temas clave como comercio, inversión, seguridad fronteriza y cooperación regional.

La confirmación de una fecha y una agenda concreta será determinante para saber si este gesto se traduce en negociaciones sustantivas o si se mantiene en el terreno simbólico.

