Convoca Morena a una movilización consciente por consolidación de 4T

La diputada Claudia Rivera Vivanco llamó a ejercer de manera responsable el derecho constitucional a la libre manifestación en la movilización prevista para el sábado 6 de diciembre a las 10:00 horas en el Zócalo capitalino, realizada en el marco del séptimo aniversario del movimiento de transformación.

“Yo siempre recomiendo que se acuda a ese ejercicio, a ese derecho constitucional que es la libertad de manifestación, que se haga siempre con conocimiento de causa, que se haga siempre de manera pacífica”, añadió la también integrante del grupo parlamentario de Morena.

Por ello, invitó a la ciudadanía no sólo a asistir, sino a hacerlo de forma consciente, reflexiva y crítica: “No solamente invito a que se participe y se acompañe a esta marcha, sino que se haga en conciencia, que se opine, que se proponga, que se acompañe del pensamiento crítico en todo momento”.

El Dato: La comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que el “Sheinbaum Fest 2025”, como lo mencionó el PAN, “no representa un daño inminente a un proceso electoral”.

La morenista destacó que dicha movilización forma parte de la conmemoración por los siete años del proceso de transformación nacional. Recordó que esta fecha, “no es 1 año más”, sino el resultado de décadas de esfuerzo por un México más justo, equitativo y democrático, construido por generaciones que han buscado integrar todas las voces, incluidas la diversidad cultural, los pueblos originarios y las causas relacionadas con la soberanía, la paz y la justicia social.

En sus propias palabras, todo ese camino permitió “ver nacer al movimiento social más grande de América Latina: Morena” y recordó que millones de mexicanas y mexicanos han acompañado un proyecto que, dijo, ha sido una “revolución pacífica, con diversidad de pensamientos, pero donde todas y todos los mexicanos cabemos”.

En este contexto, la legisladora por Puebla destacó también el papel de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ofrecerá un mensaje al pueblo de México durante la concentración de hoy, al considerar que la presencia y el liderazgo de la titular del Ejecutivo simbolizan un momento histórico en el país: “El trabajo que ha desempeñado la Presidenta Claudia Sheinbaum no solamente es el liderazgo de nuestra nación, sino también del poder, de la capacidad del talento que las mujeres siempre tuvimos para poder estar en esos lugares”.

7 años celebra hoy la 4T en el Gobierno

Afirmó que la mandataria representa un referente sobre los avances sociales y sobre la posibilidad real de un cambio incluyente y plural, al subrayar que “ella representa retos como sociedad, pero también una gran oportunidad para darnos cuenta y recordarnos que es posible ese cambio verdadero, esa transformación”, concluyó.

Hace tres días Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, dijo que era probable que a la llamada “marcha del tigre”, este 6 de diciembre, se sume la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

El legislador señaló que no podría confirmar el hecho, pero él tiene la percepción de que la jefa del Ejecutivo Federal se movilizará junto con los manifestantes que se pronunciarán a su favor, del Ángel, en el Paseo de la Reforma, hacia el Zócalo capitalino.

“Muchas vamos a poder estar allí, los que podamos en la marcha acompañándola, para decirle que no está sola (…) creo que va a haber marcha, va a marchar creo, del Ángel al Zócalo”, planteó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

...Y los migrantes acompañan desde EU

› Por Claudia Arellano

“Festejamos los 7 años de la 4T y más importante el apoyo incondicional para nuestra Presidenta Claudia que está bajo constante ataque contra ella y su gobierno. Los esperamos a todos para comenzar la mañana del sábado con un rico cafecito”, dijo el Comité de Migrantes Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (CMME), quienes convocan a sumarse desde Estados Unidos (EU) a la marcha para conmemorar la llegada de la 4T al gobierno.

“Hasta el tope con nuestra amada Presidenta. Acá en Chicago no queremos a la Presidenta, la amamos. Todos están invitados, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y gracias por todas sus aportaciones a este su comité”, dijo el CMME.

La reunión tendrá verificativo en el centro Midway, 4636 S, Archer Ave, Chicago Illinois, además, previo a la reunión habrá una caravana de autos que partirá desde el Arco de La Villita en la 26 Street.

El Tip: La marcha del Tigre se nombró en referencia a la advertencia de AMLO a posibles movimientos sociales en México contra la derecha.

Al respecto Ángel Aguilar, quien es parte de esta comunidad, dijo que la convocatoria se ha hecho extensiva desde días pasados en comunidades de Los Ángeles, Colorado, y Texas: “acá en EU mucha de la comunidad apoyamos a la Presidenta, estuvimos al tanto de las manifestaciones en México de la Generación Z, pero no les damos crédito, porque, al menos nosotros, vemos apoyo de la Presidenta y aquí mucha gente quiere mucho al expresidente López Obrador”.

El activista y migrante dijo que desde hace más de 10 años él está afiliado al partido Morena, y que en esta ocasión, además de apoyar al gobierno de la Presidenta Sheinbaum, su asistencia al contingente se debe a que es una muestra de celebración, por el número de años que lleva Morena al frente del gobierno mexicano, donde dice “a pesar de que nosotros no estamos en nuestro país, vemos que hay apoyo que antes no existía”.

En tanto, el diputado Aniceto Polanco Morales reconoció que las organizaciones migrantes han realizado una labor constante, así como su compromiso y voz que han sido fundamentales para impulsar los avances en materia de derechos político-electorales de la comunidad migrante. Recordó que hasta 1998, por primera vez, las y los mexicanos pudieron ejercer el voto en el extranjero y dijo que el apoyo que le dan al gobierno de la 4T es constante y, el de este sábado, será fundamental.