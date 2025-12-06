Crean diagnóstico de la discapacidad en México

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que se realizará un mapeo para conocer las condiciones de las personas con discapacidad en el país, a fin de establecer estrategias que lleven a prevenir este tipo de padecimientos entre la población.

Frente al Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemoró el pasado 3 de diciembre, la Secretaría del Bienestar presentó un informe de las acciones emprendidas por el Gobierno federal para la atención a dicho sector.

32 mil millones de pesos son para apoyo a ese sector

Mencionó que en el 2020, se lanzó el programa de apoyo a personas con alguna condición discapacitante, la cual actualmente es universal en 24 entidades federativas y se ampliará la cobertura.

Actualmente reciben el beneficio un millón 614 mil 18 personas bajo esta condición, quienes son menores a 65 años. Además, este año se invirtieron 32 mil millones de pesos, de los cuales, tres mil 776 millones de pesos fueron aportados por los gobiernos estatales participantes.

Desde que se puso en marcha el apoyo, el monto entregado a los beneficiarios ha crecido de dos mil 550 pesos a tres mil 200 entre 2019 y 2025. En suma, se han entregado 141 mil 353 millones de pesos.

La funcionaria agregó que México es de los pocos países en considerar la rehabilitación como un derecho y precisó que en el programa Salud Casa por Casa, han visitado a más de un millón de personas con discapacidad, lo que ha permitido obtener la información para mapear las condiciones de la población para prevenir y conocer los tipos de padecimientos que los aquejan.

El Gobierno determinó brindar un apoyo superior a los dos mil 600 pesos a las familias con algún integrante con discapacidad y a la fecha han brindado más de cuatro millones 400 mil terapias a 25 mil 525 menores.