Estos son los funcionarios que acompañaron a Sheinbaum en el Zócalo

La celebración por los siete años de la Cuarta Transformación (4T), encabezada este sábado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino, reunió no solo a miles de simpatizantes, sino también a diversas figuras políticas que acudieron al llamado de la mandataria federal.

Desde días antes, Sheinbaum había convocado públicamente a legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a asistir al acto.

Durante el mensaje de la mandataria, varias figuras públicas la acompañaron en el templete, entre ellas la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, además de otras autoridades y representantes del gobierno federal y capitalino.

También arribaron senadores y diputados federales de Morena, entre ellos la senadora Andrea Chávez, la senadora Malú Micher, el senador Alejandro Murat, así como el diputado Arturo Ávila. Asimismo, el diputado y figura pública Sergio Mayer estuvo presente en la concentración.

Además, entre los asistentes se observó al senador Adán Augusto López, quien evitó dar declaraciones a la prensa. De igual forma, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo presente en el Zócalo durante la celebración.

Asimismo, al evento acudieron también gobernadores, funcionarios federales y grupos políticos afines al movimiento de la 4T, quienes ocuparon las zonas reservadas para invitados especiales.

Entre los gobernadores que asistieron se encuentran el gobernado del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que mencionó "Caminamos rumbo al Zócalo capitalino para acompañar a la Presidenta y celebrar los 7 años de transformación".

Asimismo, asistió la Gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama quien también compartió un mensaje en sus redes, “Desde el Zócalo de la Ciudad de México, acompañamos a la presidenta, quien llegó al gobierno para dar continuidad y profundizar la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México” dijó.

El evento, celebrado bajo el mensaje central de Sheinbaum sobre la defensa del proyecto transformador y el papel de los jóvenes en la vida pública, también sirvió como punto de reunión para cuadros políticos del oficialismo, quienes mostraron unidad en torno a la presidenta.

