...Y los migrantes acompañan desde EU





“Festejamos los 7 años de la 4T y más importante el apoyo incondicional para nuestra Presidenta Claudia que está bajo constante ataque contra ella y su gobierno. Los esperamos a todos para comenzar la mañana del sábado con un rico cafecito”, dijo el Comité de Migrantes Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (CMME), quienes convocan a sumarse desde Estados Unidos (EU) a la marcha para conmemorar la llegada de la 4T al gobierno.

“Hasta el tope con nuestra amada Presidenta. Acá en Chicago no queremos a la Presidenta, la amamos. Todos están invitados, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y gracias por todas sus aportaciones a este su comité”, dijo el CMME.

La reunión tendrá verificativo en el centro Midway, 4636 S, Archer Ave, Chicago Illinois, además, previo a la reunión habrá una caravana de autos que partirá desde el Arco de La Villita en la 26 Street.

El Tip: La marcha del Tigre se nombró en referencia a la advertencia de AMLO a posibles movimientos sociales en México contra la derecha.

Al respecto Ángel Aguilar, quien es parte de esta comunidad, dijo que la convocatoria se ha hecho extensiva desde días pasados en comunidades de Los Ángeles, Colorado, y Texas: “acá en EU mucha de la comunidad apoyamos a la Presidenta, estuvimos al tanto de las manifestaciones en México de la Generación Z, pero no les damos crédito, porque, al menos nosotros, vemos apoyo de la Presidenta y aquí mucha gente quiere mucho al expresidente López Obrador”.

El activista y migrante dijo que desde hace más de 10 años él está afiliado al partido Morena, y que en esta ocasión, además de apoyar al gobierno de la Presidenta Sheinbaum, su asistencia al contingente se debe a que es una muestra de celebración, por el número de años que lleva Morena al frente del gobierno mexicano, donde dice “a pesar de que nosotros no estamos en nuestro país, vemos que hay apoyo que antes no existía”.

En tanto, el diputado Aniceto Polanco Morales reconoció que las organizaciones migrantes han realizado una labor constante, así como su compromiso y voz que han sido fundamentales para impulsar los avances en materia de derechos político-electorales de la comunidad migrante. Recordó que hasta 1998, por primera vez, las y los mexicanos pudieron ejercer el voto en el extranjero y dijo que el apoyo que le dan al gobierno de la 4T es constante y, el de este sábado, será fundamental.