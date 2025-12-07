Detienen a 2 que transportaban metanfetamina en Los Mochis, Sinaloa

Autoridades federales detuvieron a dos personas que transportaban 320 kilogramos de metanfetamina ocultos en un tractocamión, mientras circulaba por Los Mochis, Sinaloa, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de una publicación en redes sociales, García Harfuch detalló que, en una acción encabezada por la Fiscalía General de la República y el Gabinete federal de seguridad, se localizó un tractocamión con caja refrigerada que, tras un cateo, se encontró que transportaba las dosis de presunta droga.

Detalló que, en total, se transportaban 320 kilogramos de metanfetamina, por lo que los conductores de la unidad fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades.

En Los Mochis, Sinaloa en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y el @GabSeguridadMX detuvieron a dos personas por delitos contra la salud, tras asegurar:

320 kg de metanfetamina ocultos

Un tractocamión Volvo con caja refrigerada. Con esta… pic.twitter.com/qCkHdV2Nyw — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 7, 2025

García Harfuch informó que la acción fue encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) e instituciones del Gabinete federal de seguridad. Se espera que la SSPC brinde más detalles de esta detención a través de un comunicado oficial en las próximas horas.

“En Los Mochis, Sinaloa en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y el @GabSeguridadMX detuvieron a dos personas por delitos contra la salud, tras asegurar: 320 kg de metanfetamina ocultos”, escribió García Harfuch en X.

“Un tractocamión Volvo con caja refrigerada. Con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles”, abundó.

El Gabinete federal de seguridad ha intensificado las acciones en Sinaloa y el norte del país, en colaboración con el gobernador de este estado, Rubén Rocha Moya, con el objetivo de avanzar hacia la pacificación de la entidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am