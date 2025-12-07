FGR investiga explosión en Coahuayana como delincuencia organizada; sube a 12 cifra de heridos

Después de la explosión de un vehículo frente a la comandancia policial de Coahuayana, Michoacán, el sábado, la Fiscalía General de la República informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada.

Además, informó que por estos hechos hay 12 personas heridas, lo cual representa un aumento de siete personas conforme a los reportes preliminares, que informaron cinco lesionados.

A través de un comunicado, la FGR informó que lleva a cabo la investigación junto con el Gabinete federal de seguridad y autoridades de Michoacán, y que hay presencia de sus agentes en la zona donde ocurrieron los hechos.

En el lugar se encuentran 15 peritos del #CFPF y 11 elementos de la #PFM de @FGR_AIC de la #FGR, especializados; se informó que en los lamentables hechos, perdieron la vida cinco personas y hay 12 lesionados. 2/3 — FGR México (@FGRMexico) December 7, 2025

Particularmente, informó que en el lugar de los hechos se encuentran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes están colaborando con autoridades federales y estatales para investigar los hechos.

Asimismo, además de los 12 lesionados, ratificó que hay 5 personas fallecidas, cifra que desde ayer reportaron las autoridades.

Anteriormente, la FGR había informado que se investigaban estos hechos por el delito de “terrorismo”, en palabras de la titular de la dependencia, Ernestina Godoy.

De la misma forma, de manera preliminar se había reportado que por estos hechos había dos muertos, incluido el conductor del vehículo, pues los artefactos explotaron con él al interior. Sin embargo, autoridades han actualizado la cifra en cinco decesos, y se prevé que sigan aumentando conforme se actualice la información.

No se han reportado detenciones por estos hechos, si bien continúan las investigaciones.

Mientras tanto, autoridades federales y estatales reforzaron la seguridad en el municipio con presencia de elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional.

