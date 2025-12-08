Aseguran 320 kg de droga en Los Mochis

En Los Mochis, Sinaloa, detuvieron a dos personas por delitos contra la salud, tras asegurar 320 kg de metanfetamina

En un operativo realizado en Los Mochis, Sinaloa, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detuvieron a dos personas acusadas de delitos contra la salud y confiscaron un cargamento de 320 kilogramos de metanfetamina ocultos en un tractocamión Volvo con caja refrigerada.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó mediante sus redes sociales que, con esta acción, se evitó que miles de dosis de droga llegaran a las calles.

Las autoridades indicaron que, además del aseguramiento de la droga y del vehículo, los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal; la investigación continuará para determinar responsabilidades.

Este golpe a presuntas redes de narcotráfico forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno federal para desarticular el trasiego de drogas sintéticas, y se suma a operativos recientes que también han resultado en decomisos relevantes en Sinaloa y otros puntos del país.