Camión que transportaba a tzeltales vuelca; mueren 2

Dos muertos y 22 heridos fue el resultado de que un camión que transportaba indígenas tzeltales, y que transitaba por el kilómetro 26 de la autopista San Cristóbal-Tuxtla, se volcara.

Luego del accidente, el conductor huyó de la escena y la circulación vehicular en la autopista se vio afectada. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos, para atender a las personas lesionadas, que fueron trasladadas hacia hospitales de la capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para su atención médica.

De acuerdo con las autoridades, los indígenas, originarios de municipios de la zona de Los Altos, viajaban hacia Sonora, para realizar labores de poda en los campos de producción de uva.

22 heridos se registraron tras el percance del autobús

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas mencionó que el accidente se derivó de una falla en el sistema de frenos y el estallido de una llanta trasera de la unidad que transportaba a los trabajadores agrícolas.

Cerca de las 17:00 horas de ayer, informó que la circulación fue restablecida en ambos carriles tras el accidente ocurrido en el km 26 de la autopista.

“Se pide a las y los automovilistas transitar con precaución, respetar los límites de velocidad y seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades para prevenir nuevos incidentes”, refirió Protección Civil.

También detalló que los heridos se encuentran actualmente internados en el Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas, por lo cual solicitó el apoyo de la población para localizar a sus familiares y facilitar su acompañamiento.

Asimismo, se informó que ayer por la tarde-noche continuaban realizando acciones de limpieza y apoyo vial para normalizar la circulación en la zona.